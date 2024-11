אזעקות בגליל ובקריית שמונה; דיווח: ישראל ולבנון החליפו טיוטות להסכם הפסקת אש

קבוצת ההאקרים האיראנית Anonymous For Justice הודיעה כי היא לוקחת אחריות אחריות על המתקפה שגרמה לתקלה בסליקת האשראי בישראל אתמול.

5 days later, bank account balances will show how many people paid attention to our warnings and saved their capital. Opportunity is running out.

נותרו עוד 5 ימים. בדיקת יתרת חשבונות הבנק מראה כמה אנשים שמו לב לאזהרות שלנו והצילו את הונם. הזמן שלכם הולך ואוזל.#FreePalestine… pic.twitter.com/pwWX5HdRti

