ניאו-נאצים הפגינו מול הצגה על אנה פרנק במישיגן: "הצופים חששו לצאת מהאולם"

תריסר מפגינים רעולי פנים, שנשאו דגלים עם צלבי קרס, התאספו מול הצגה על סיפורה של אנה פרנק במוצאי שבת בעיירה פאולרוויל במחוז ליבינגסטון שבמישיגן – כך דווח ברשת CNN. המפגינים צעקו: 'הייל היטלר', 'הייל טראמפ' וגם 'אנה פרנק זונה'.

המפגינים התמקמו תחילה בחניית האולם של הלגיון האמריקני בו נערכה ההצגה, ואז עברה לצד השני של הרחוב, בליווי משטרתי שהפריד בינם לשאר המשתתפים במקום. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות נראים המפגינים מצדיקים את הרצח הנערה היהודית-הולנדית בת ה-15 במחנה ההשמדה ברגן-בלזן.

On Saturday night, neo-Nazis gathered outside "The Diary of Anne Frank" performance in Detroit, shouting vile slurs like 'Anne Frank was a whore' and waving swastika flags.

This horrifying display of hate comes after the horrific pogrom in Frank's city of Amsterdam just days… pic.twitter.com/mOZNtehSei

