מתקפה רוסית כבדה על אוקראינה: 120 טילים ו-90 כטב"מים, הרוגים, פצועים ונזק גדול לתשתיות

אלף ימים מאז פלשה רוסיה לאוקראינה, שיגר הבוקר (ראשון) הצבא הרוסי כ-120 טילים ו-90 כטב"מים לעבר העורף האוקראיני, כך אמר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי. המתקפה, שתוזמנה ליום האלף למלחמה, נמשכה כ-45 דקות, והחלה בשעה 06:30 שעון אוקראינה (זהה לשעון ישראל) ותוארה כ"אחת הגדולות ביותר שערכה רוסיה נגד העורף האוקראיני".

על פי הרשויות באוקראינה דווחו על חמישה הרוגים ועוד 15 פצועים כתוצאה מהמתקפה, שיעדיה מתקני אנרגיה ברחבי אוקראינה, לרבות מתקנים במרחק של 1,300 ק"מ מהגבול הרוסי. הקייב אינדיפנדנט דיווח כי אישה בת 66 נהרגה במכוניתה עקב נפילת שברי טילים רוסים בנפת שפטיצקי (לשעבר צ'רבונורד) במחוז לבוב. משירות הרכבות האוקראיני אוקרזליזניציה נמסר כי שני עובדי רכבת נהרגו ושלושה נפצעו לאחר שטיל רוסי פגע מחסן במחוז דנייפרופטרובסק.

ראש עיריית מיקולאייב, ויטלי קים, אמר ששתי נשים נהרגו כתוצאה מפגיעה ישירה של כטב"מ איראני מסוג 'שאהד' בבניין בעיר. ארבעה גברים ושני ילדים נפצעו בתקרית. מושל דנייפרו סריל ליסק הוסיף כי אזרח בן 42 נפצע מרסיסים ונגרם נזק לבניינים רבי קומות, מוסד חינוכי ורכבים בעיר.

רשת BBC דיווחה כי הייתה זו המתקפה הגדולה ביותר מאז תחילת ספטמבר, ובעקבותיה פרצו הפסקות חשמל נרחבות בקייב ובשני מחוזות נוספים במזרח המדינה, בשעה שהטמפרוטורות באוקראינה צונחות מתחת לאפס וצפויות להמשיך ולרדת ככל שהחורף יתקדם. גורמים רשמיים בחברת האנרגיה הפרטית הגדולה במדינה DTEK הדגישו כי היקף הנזק שרוסיה גרמה במתקפה הוא עצום.

הנשיא זלנסקי אמר כי מטוסי F-16 שסופקו לאחרונה לאוקראינה הצליחו ליירט "כמעט 10 חימושים" בעת המתקפה. אתר החדשות נקסטה פרסם תיעוד של מטוסי הקרב האמריקאיים מיירטים טילים ששוגרו מרוסיה. במשך שנתיים הפצירו האוקראינים לקבל את מטוסי הקרב, עד שמדינות מערב אירופה נענו לסייע להם.

Ukraine deploys F-16 jets to intercept Russian missiles

Reports indicate that Russia launched approximately 120 missiles and 90 drones in an attack on Ukraine on Sunday. pic.twitter.com/MJOoU2LtSX

— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2024