תומכת איגודים ומקדמת זכויות עובדים: טראמפ מינה את לורי צ'אבס-דרימר לשרת העבודה

בשורה לעבודה המאורגנת בארה"ב: לורי צ'אבס-דרימר, הנחשבת לתומכת של האיגודים המקצועיים, נבחרה לשרת העבודה בממשלו של הנשיא הנכנס דונלד טראמפ, בכפוף לאישור הסנאט. צ'אבס-דרמר כיהנה עד לאחרונה כחברת בית הנבחרים של ארצות הברית מטעם מחוז הקונגרס החמישי של מדינת אורגון. קודם לכן כיהנה כראשת העיר האפי ואלי.

היא נחשבת לחריגה במפלגה הרפובליקנית, בשל יחסיה הקרובים עם האיגודים המקצועיים ותמיכתה בתנועת העבודה האמריקנית, שבא לידי ביטוי בין היתר בכך שהייתה הרפובליקנית היחידה שתמכה בחקיקה הפדרלית להבטחת זכות ההתאגדות בארה"ב שניסה לקדם הנשיא היוצא ג'ו ביידן. היא אף הובילה חקיקה שמטרתה להגן על זכויותיהם הסוציאליות של עובדי המגזר הציבורי.

"התמיכה החזקה של לורי הן מצד קהילת העסקים והן מצד ציבור העובדים תבטיח שמשרד העבודה יוכל לאחד אמריקאים מכל הרקעים מאחורי האג'נדה שלנו להצלחה לאומית חסרת תקדים", אמר טראמפ בהצהרה על המינוי. "זה מה שיהפוך את אמריקה לעשירה יותר, עמידה יותר, חזקה ומשגשגת יותר מאי פעם!"

בכהונתו הקודמת קידם טראמפ מדיניות המקשה על העובדים בארה"ב להתאגד. למרות זאת, הפופולריות שלו בקרב מעמד עובדי הצווארון הכחול האמריקאי סייעה לו להיבחר, בין היתר באמצעות מינויים לא ידידותיים לעבודה המאורגנת למועצה הלאומית ליחסי עבודה. בקמפיין הבחירות ביקר טראמפ ראשי איגודים מקצועיים, ואף קרא לעובדי תעשיית הרכב לא לשלם את דמי החבר שלהם לאיגוד. הממשל הקודם שלו הרחיב אומנם את כללי הזכאות לשעות נוספות, אולם פחות ממה שביקשו להרחיב הדמוקרטים. שופט שמינה טראמפ אף ביטל מאז את כללי הזכאות המרחיבים יותר לשעות נוספות שביקש ממשל ביידן לקדם.

באיגודים המקצועיים חוששים כי מדיניות טראמפ בכהונה הנוכחית תיטה לחזק את התאגידים והמעסיקים מול איגודי העובדים, לרבות צמצום תקנות הבטיחות במקומות העבודה. בקי פרינגל, נשיאת איגוד עובדי החינוך בארה"ב, בירכה על הכוונה למנות את צ'אבס-דרימר, אך הבהירה כי האיגודים יעקבו מקרוב אחר אישור המינוי, וכי הם מקווים לשמוע ממנה התחייבות להמשיך לפעול למען העובדים והסטודנטים כבעבר. ליז שולר, נשיאת קונפדרציית איגודי העובדים הבינלאומי (AFL-CIO)שיבחה אף היא את הרקורד של צ'אבס-דרימר, אך הוסיפה "נראה מה תורשה לעשות כמזכירת העבודה בממשל עם אג'נדת אנטי-עובדים חזקה".

Thank you @realDonaldTrump for putting American workers first by nominating Rep. Lori Chavez-DeRemer for US Labor Secretary. Nearly a year ago, you joined us for a @Teamsters roundtable and pledged to listen to workers and find common ground to protect and respect labor in… pic.twitter.com/C6jZw1PqkB

— Sean M. O'Brien (@TeamsterSOB) November 23, 2024