הנשיא ביידן חנן את בנו האנטר: "מאמין שהפוליטיקה התערבה בתהליך"

בהצהרתו מסר הנשיא ביידן "אמרתי שלא אתערב בהחלטות של משרד המשפטים – ועמדתי במילה שלי, גם כשראיתי את בני מובא לדין סלקטיבי ולא הוגן. האישומים נגד האנטר הועלו רק אחרי שכמה מיריביי הפוליטיים בקונגרס השתמשו בהם כדי לתקוף אותי. אחר כך היה משא ומתן קפדני על הסדר טיעון, שסוכל בבית המשפט, כשכמה חברי קונגרס מתגאים בהבאת לחץ פוליטי לתהליך. מספיק זה מספיק. אני מאמין במערכת המשפט, אבל גם מאמין שבמקרה הזה הפוליטיקה התערבה בתהליך, וגרמה לעיוות הצדק".

BREAKING: Pres. Biden issues statement on his decision to issue a pardon for son Hunter Biden: "I hope Americans will understand why a father and a President would come to this decision." https://t.co/RLEvavZmg2 pic.twitter.com/3YPUUXmfWf

