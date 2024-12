אנטישמיות באוסטרליה: רעולי פנים הציתו בית כנסת במלבורן, כתובת נאצה באוניברסיטה העירונית

שני רעולי פנים הציתו אמש (חמישי) את בית הכנסת "עדת ישראל" בעיר מלבורן שבאוסטרליה. השריפה גרמה לנזק רב בבית הכנסת אולם לא היו נפגעים. המתפללים שהיו במקום הצליחו להימלט מבית הכנסת שעלה בלהבות. "היו דפיקות בדלת, נוזל נזרק פנימה – והודלק", סיפר לתקשורת המקומית בנג'מין קליין, חבר הנהלת בית הכנסת שנכח באירוע. "אנשים רצו החוצה מבית הכנסת דרך דלת אחורית".

בתקרית נוספת באוניברסיטת מלבורן נמצאה הבוקר כתובת גרפיטי בה נכתב "תהילה להתנגדות" וצויר משולש אדום המסמל את חמאס. כתובת נכתבה באנגלית עם שגיאת כתיב.

Melbourne University.

This morning.

No, that’s not how you spell “resistance.”

Job well done, ⁦@Umelb4Palestine⁩ pic.twitter.com/RRMshw0oTD

