אלפי אסירים חולצו מ'כלא הזוועות' של אסד בדמשק, ומימדי האכזריות החלו להיחשף

אזהרה: הכתבה כוללת תיאורים קשים



מאמצי החילוץ של האסירים בכלא סיידנאיא בדמשק הסתיימו הלילה (בין שני לשלישי) לאחר יומיים ברציפות, מאז נפילת משטר אסד ששלד במדינה במשך עשרות שנים. במהלך הלילה אותרה הדלת הסודית שהובילה לתאי המעצר האחרונים, ולאחר שנפרצה דווח שכל 2,000 האסירים שוחררו מהכלא.

כלא סיידנאיא, המכונה בסוריה 'ממלכת הדממה' הוא בית המטבחיים האכזרי ביותר של משטר אסד. הוחזקו בו בין היתר אסירים פוליטיים, חשודים כמתנגדי שלטון וטרוריסטים. בבית הכלא הופעלו שיטות ייחודיות של התעללות בבני אדם, הרג המוני, ואף מחיצת ושריפת גופות הקרבנות. הוא אחד מבין כ-100 מתקני כליאה אכזריים שהפעיל משטר אסד ובהם על פי החשד הוצאו להורג ללא משפט רבבות בני אדם בעשור האחרון. הוא נחשב לגדול ולאכזרי שבבתי הכלא הסורים, והוא הפך לסמל לאחר פרוץ המרד במשטר אסד ב-2011.

בראשון בבוקר חולצו מאות אסירים ממתקן המאסר האכזרי, ביניהם ילדים שראו אור בפעם הראשונה בחייהם, גברים שאמורים היו להיות מוצאים אתמול להורג ובמקום זה יצאו לחופשי, ואסירים מהצינוק התת-קרקעי הסובלים מתת תזונה, וחלקם כבר לא מסוגלים ללכת באופן עצמאי.

המורדים שכבשו את סוריה הודיעו על חנינה כללית לכל האסירים, ולכל מי שהיה שותף במשטר אסד, כולל חייליו ומפקדיו. היה זה כנראה בית הכלא האחרון בשטח שהמורדים כבשו ולמרות האתגרים שחררו את כל אסיריו בהם טרוריסטים רבים.

אמש פורסם תיעוד של ספר המוות של כלא סידנאיא. אזרחים שערכו חיפושים בכלא הזוועות מצאו את הספר שבו תועדו 29 אלף הוצאות להורג שנערכו תחת משטר אסד, בניסיון לאתר מידע על קרוביהם. סוהרי בית הכלא סילקו את הקלטות מצלמות האבטחה לפני שעזבו.

ארגון אמנסטי אינטרנשיונל העריך בפברואר 2017, שבמשך ארבע השנים שבין ספטמבר 2011 לדצמבר 2015 הוצאו להורג בסיידנאיא בין 5,000 ל-13 אלף איש ללא משפט. לפי המחלקת המדינה האמריקאית, נבנתה בכלא משרפת גופות, במטרה להעלים את הראיות להוצאות להורג ההמוניות בכלא.

ביממה האחרונה פורסמו ברשתות תיעודים של שחרור אסירים מבית הכלא, לצד ניסיונות חילוץ של אסירים שנכלאו בצינוק אטום מתחת לאדמה והמחלצים לא הצליחו להגיע אליהם. בסרטונים נראים המחלצים מנסים לחפור בבטון עבה לעבר מתחמים תת קרקעיים, לפרוץ דלתות ברזל ענקיות, ולשבור קירות. בחלק מהתיעודים נראים חדר הבקרה והמסכים בבית הכלא, שם ניתן לראות על גבי המסכים אסירים רבים שטרם הגיעו אליהם.

ארגון ההצלה 'הקסָדות הלבנות' עדכן כי חמישה צוותי מומחים שלו נשלחו לכלא בדמשק בניסיון להגיע לכמה שיותר אסירים בזמן. לפי הארגון, "הצוותים מורכבים מיחידות חיפוש והצלה, מומחי פריצת קירות, צוותים לפריצת דלתות ברזל, יחידות כלבנים מאומנים וצוותים רפואיים – המאומנים לבצע פעולות מורכבות מאוד". עוד דווח כי לצוותים מתלווים מדריכים המכירים את מבנה הכלא.

"אם הקהילה הבינלאומית רוצה לזכות באמינות בעיני העם בסוריה, עליה לשלוח מיד מומחים מקצועיים לכלא סיידנאיא בדמשק", כתב חוקר סוריה צ'ארלס ליסטר. "יש מאות אסירים שתקועים שתיים, שלוש שכבות מתחת לאדמה – מאחורי מנעולים אלקטרוניים ודלתות נסתרות. ייתכן שאפילו אלפים". עוד דווח כי בכירים בארגוני המורדים פנו לטורקיה ולארצות הברית וביקשו מהן לשלוח מיד מומחים שיסייעו לחלץ את האסירים.

#Syria: works continue in Saydnayah prison to reach the highly-secured underground floors of the Red building.

One by one, meter by meter, the cells are opened. pic.twitter.com/URWy7fgpIv

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) December 8, 2024