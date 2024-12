פיקוד המרכז של צבא ארה"ב אישר כי ביצע תקיפה אווירית ממוקדת נגד מתקן פיקוד ושליטה מרכזי של החות'ים בצנעא.

לפי הודעת ארה"ב, המקום שהותקף היה מרכז לתיאום של החות'ים.

CENTCOM Conducts Precision Airstrike Against Iran-Backed Houthi Facility in Yemen

On Dec. 16 Yemen time, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike against a key command and control facility operated by Iran-backed Houthis within Houthi-controlled… pic.twitter.com/DlZ9SQcAqX

