דיווח: אילון מאסק נחקר בארצות הברית בשל חששות ביטחוניים לדליפת מידע מסווג

המיליארדר אילון מאסק, אחד היזמים הבולטים בעולם ומנכ"ל חברת SpaceX, עומד במרכזה של פרשת חקירות פדרליות חדשות בארצות הברית בשל חשדות להפרות של פרוטוקולי סודיות ומידע מסווג. לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", החקירות מתבצעות על ידי שלוש סוכנויות אמריקאיות: משרד ההגנה, חיל האוויר ותת-מזכיר ההגנה לענייני ביטחון ומודיעין. הסוגיות המרכזיות עוסקות באי-דיווח על פגישות עם מנהיגים זרים, שימוש בתרופות במרשם שאינן מדווחות, והפצת מידע רגיש ברשתות החברתיות.

על פי הדיווח, החברה שבבעלות מאסק כשלה לכאורה בשמירה על בפרוטוקולים פדרליים המיועדים לשמירה על סודות מדינה, כולל אי-מתן פרטים על פגישות מסוימות של מאסק עם מנהיגים זרים, כך על פי מקורות המכירים את החברה ומסמכים פנימיים. החששות לגבי הפרות אלה – ובעיקר לגבי מאסק, מנכ"ל SpaceX – הובילו לפתיחת שלוש בדיקות פדרליות, כך אמרו ל"ניו יורק טיימס" שמונה אנשים המעורים בנושא.

משרד המפקח הכללי של מחלקת ההגנה פתח בבדיקה השנה, ובחודש שעבר פתחו חיל האוויר ומשרד תת-מזכיר ההגנה למודיעין וביטחון של הפנטגון בחקירות משלהם. חיל האוויר אף סירב לאחרונה להעניק למאסק גישה ברמת אבטחה גבוהה, תוך שהוא מציין סיכוני ביטחון פוטנציאליים הקשורים למיליארדר. על פי הפרסום, כמה מדינות, כולל ישראל, הביעו אף הן חששות כי מאסק עשוי לשתף מידע רגיש עם אחרים.

בתוך SpaceX קיימת קבוצה שאמורה לוודא עמידה בכללי הביטחון הלאומי של הממשל. כמה מעובדיה התלוננו בפני משרד המפקח הכללי של מחלקת ההגנה וסוכנויות נוספות על הדיווחים הרופפים של החברה. בין השנים 2019 ל-2023, SpaceX קיבלה לפחות 10 מיליארד דולר בחוזים פדרליים מהפנטגון ומנאס"א, מה שהופך אותה לקבלנית משמעותית.

חוקים הקשורים לאבטחת מידע מחייבים את מאסק לדווח למחלקת ההגנה על חייו האישיים ונסיעותיו לחו"ל. אולם על פי הדיווח, מאז 2021 לפחות, מאסק וצוותו לא עמדו בדרישות הדיווח הללו. מאסק וצוותו לא סיפקו פרטים על נסיעותיו, כמו לוחות זמנים מלאים, ולא דווחו על חלק מהפגישות שלו עם מנהיגים זרים. בנוסף, הוא לא דיווח על שימושו בסמים, אף על פי שהדיווח על כך נדרש גם כאשר מדובר בתרופות מרשם.

לא ברור מדוע מאסק לא דיווח על חלק מהמידע לממשל, במיוחד מאחר שהוא לעיתים מפרסם על כך ברשת החברתית X, מידע שהוא לא מעביר למחלקת ההגנה. כמו כן, לא ידוע אם מאסק הנחה את SpaceX שלא לדווח על המידע. אף סוכנות פדרלית לא האשימה אותו בחשיפת חומרים מסווגים. עם זאת, הסנאטורית ג'ין שיהין, חברת ועדות הסנאט לשירותים חמושים וליחסי חוץ, אמרה: "העובדה שאדם שיש לו חוזים משמעותיים עם הממשל ויכול להעביר סודות, בין אם בכוונה ובין אם בשוגג, היא מדאיגה".

מדינות נוספות העלו חששות לגבי יכולתו של מאסק לשמור על מידע מסווג. על פי הדיוח ב"ניו יורק טיימס", בתחילת 2023, בפגישות בין קציני מודיעין צבאיים ישראליים לגורמי ביטחון אמריקאים בנושא Starlink, משרד הביטחון הישראלי תיאר את מאסק כ"גורם לא צפוי". משרד הביטחון הישראלי הביע חשש שמאסק עלול להעביר נתונים רגישים על ישראל לגורמים אחרים. עם זאת, ישראל אישרה לבסוף את כניסת שירותי Starlink למדינה באותה שנה. משרד הביטחון הישראלי לא הגיב לפניית ה"ניו יורק טיימס".

באוגוסט 2023, מאסק כתב ברשת החברתית X שהוא נוטל קטמין, חומר בעל תכונות פסיכדליות, כאשר "הכימיה במוח שלו הופכת לשלילית במיוחד". הוא ציין שיש לו מרשם לשימוש בחומר. על פי הכללים, שימוש בסמים חייב להיות מדווח למחלקת ההגנה, אך SpaceX ומאסק לא דיווחו על כך בזמן אמת, לפי שלושה אנשים המכירים את הנושא.

I have serious concerns about SSRIs, as they tend to zombify people.

Occasional use of Ketamine is a much better option, in my opinion. I have a prescription for when my brain chemistry sometimes goes super negative.

— Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2023