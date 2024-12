משרד החקלאות אישר פתיחת מכסת ייבוא של 25 מיליון ביצים בפטור ממכס

משרד החקלאות אישר הבוקר (ראשון) פתיחת מכסת ייבוא של 25 מיליון ביצים בפטור ממכס לחודשים ינואר ופברואר, כדי לעמוד בהיקפי הביקוש המקומי. גורמי המקצוע במשרד החקלאות ממשיכים לעקוב ויפעלו להגדלת מכסות יבוא הביצים בהתאם להיצע ולביקוש בשוק המקומי ככל שיידרש.

בישראל מיוצרות בשנה בממוצע כ-2.2 מיליארד ביצי מאכל. ברוב חודשי השנה הייצור המקומי עונה על הדרישה. בחודש אוקטובר 2024 סופקו כ-196 מיליון ביצים מייצור מקומי לשוק, שתוגברו במכסות ליבוא ביצים בפטור ממכס, נוכח המלחמה וחוסר היציבות באזור הצפון.

היבוא בחודשי החורף הוא יבוא משלים, שנובע בעיקר מירידה בהיקפי ההטלה בחודשים הקרים. לקראת פסח, מוכרת עלייה בביקוש המקומי שמצריכה תגבור של ההיצע. ניתן לייבא לישראל ביצים מאזורים חופשיים משפעת עופות מהמדינות הבאות: איטליה, פולין, אוקראינה, ספרד, פורטוגל, בולגריה. ביצים לתעשייה ניתן לייבא מארה"ב.

שפעת העופות שפוקדת את אירופה ומערב ארה"ב בתקופה זו של השנה משפיעה על שוק הביצים העולמי ומגבילה את הזמינות של ביצים גם עבור היבואנים הישראלים. עונת שפעת העופות הנוכחית החלה באוקטובר 2024.

במהלך נובמבר בלבד דווחו 183 מקרים חדשים של התפרצות המחלה בעופות וביונקים ב-14 מדינות באמריקה, אסיה ואירופה: קנדה, ארצות הברית, צ'כיה, צרפת, גרמניה, הונגריה, איטליה, יפן, קוריאה, הולנד, פולין, רומניה, טורקיה ובריטניה.

The latest avian influenza (or #BirdFlu) update for November, 2024 as the disease continues to spread:

– New outbreaks in 24 countries in the Americas, Asia, and Europe.

– New outbreaks/events in birds are increasing (183 outbreaks in poultry and 173 in non-poultry birds and… pic.twitter.com/PjuVuPguuS

— World Organisation for Animal Health (@WOAH) December 17, 2024