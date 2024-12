38 נוסעים נהרגו בהתרסקות מטוס אזרי בקזחסטן; בסרטונים שהופצו נראו בו חורי ירי

38 בני אדם נהרגו בהתרסקות מטוס נוסעים הבוקר (רביעי) בקזחסטן, כך דווח ברויטרס. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי 29 נוסעים שרדו את ההתרסקות. המטוס של אזרבייג'ן איירליינס היה בדרכו מבאקו, אזרבייג'ן, לגרוזני, רוסיה, והוסט מאות קילומטרים מהמסלול המקורי שלו לפני שהתרסק.

חברת התעופה הודיעה כי המטוס מדגם Embraer 190 ביצע "נחיתת חירום" כשלושה קילומטרים מאקטאו, תחנת נפט וגז בחופו המזרחי של הים הכספי. בתקשורת הרוסית דווח כי המטוס התבקש לשנות נתיב ולנחות באקטאו בשל תנאי ערפל. בדיווחים אחרים נטען כי המטוס התקשה לתמרן בשל שיבושי GPS. הרשויות ברוסיה טענו כי להקת ציפורים פגעה במנועי המטוס, אולם בכמה סרטונים שפרסמו ברשתות החברתיות עובדי צוותי החילוץ נראים חורים שאינם מתאימים לציפורים אלא לקליעים או רסיסים של ראש נפץ.

Increasing speculation in Russian media that the Baku-Grozny Azerbaijan Airlines flight was shot down by Russian air defenses that mistook it for a Ukrainian drone. Footage of the damage to the fuselage. pic.twitter.com/QzsDbCLDtS

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) December 25, 2024