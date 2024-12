אסון בדרום קוריאה: מטוס התרסק ועליו 181 נוסעים, רק 2 חולצו בחיים

מטוס של ג'גו-אייר שטס מתאילנד לדרום קוריאה התרסק במהלך נחיתתו הלילה (בין שבת לראשון), כשהחליק ממסלול הנחיתה בנמל התעופה מואן בדרום קוריאה.

לפחות 96 בני אדם נהרגו באסון. הרשויות בדרום קוריאה סבורות שכל 181 האנשים שהיו על סיפון המטוס מתו בהתרסקות, פרט לשני אנשי צוות שחולצו בחיים, והם בהכרה על פי גורמי בריאות מקומיים. שניים מהנוסעים היו תאילנדים, והשאר ככל הנראה דרום קוריאנים. 32 משאיות כיבוי וכמה מסוקים הגיעו למקום כדי להשתלט על האש. כל הטיסות הפנימיות והבינלאומיות בנמל התעופה בוטלו.

משרד התחבורה זיהה את המטוס כמטוס בואינג 737-800 בן 15, ומסר כי ההתרסקות אירעה בשעה 9:03 בבוקר, שעון מקומי. על פי הדיווחים, כן הנחיתה של המטוס נפגע כשהמטוס פגע בלהקת ציפורים, וגרם להתרסקות. אחד משני הניצולים שחולצו סיפר לתקשורת המקומית כי אחד המנועים של המטוס התפוצץ והעלה עשן ברגעים שקדמו לנחיתה.

צילומי ההתרסקות ששודרו בערוץ YTN הראו את המטוס מחליק על פני מסלול הנחיתה, ככל הנראה כשכן הנחיתה שלו עדיין סגור, ומתנגש חזיתית בקיר בטון בפאתי המתקן. תחנות טלוויזיה מקומיות אחרות שידרו צילומים שבהם נראה עשן שחור סמיך מיתמר מהמטוס האפוף בלהבות. בכיר במשרד התחבורה ג'ו ג'ונג-וואן אמר לכתבים כי חוקרים ממשלתיים הגיעו למקום כדי לחקור את סיבת ההתרסקות והשריפה.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8

— Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024