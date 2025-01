יותר מ-100 הרוגים בקרבות בין הכורדים לג'יהאדיסטים בצפון סוריה

התקשורת בסוריה מדווחת על קרבות קשים בין הכורדים לג'יהאדיסטים בצפון סוריה. מאז יום שישי בערב, העימותים באזור מנביג' הותירו 101 הרוגים, ביניהם 85 חברים במיליציות פרו-טורקיות ו-16 מ'הכוחות הסוריים הדמוקרטים' (SDF). כך מסר מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם.

SDF advances in MANBIJ, note how @Liveuamap doesn’t update its maps with SDF gains but when it’s SNA gains they update it instantly therefore I have boycotted @Liveuamap , works for Turkey. ???????? pic.twitter.com/lPFrfu8LEQ

'הכוחות הסורים הדמוקרטים' (SDF) בהנהגת הכורדים, כבשו מחדש במהלך השבוע האחרון עשרה יישובים באזור מנביג' מידי המיליציה הג'יהאדיסטית 'הצבא הסורי החדש', הפועלת בשליחות טורקיה בצפון סוריה. 'הכוחות הסורים הדמוקרטים' הודיעו כי הצליחו להדוף את "כל ההתקפות משכירי החרב של טורקיה, הנתמכים על ידי כטב"מים טורקיים".

המתקפות של כוחות פרו-טורקיים נגד החבל הכורדי בצפון-מזרח סוריה, התגברו משמעותית מאז הופלה ממשלתו של בשאר אסד. מנהיגי טורקיה לאורך השנים, ביניהם הנשיא רג'יפ טאייפ ארדואן, איימו לכבוש את הטריטוריות הנשלטות על ידי 'הכוחות הסורים הדמוקרטיים' בהנהגת הכורדים. הסכם הפסקת אש שהושג בתיווך אמריקני הוביל לנסיגה של הכורדים מאזור מנביג' אל הצד המזרחי של נהר הפרת, אולם מאז שבו הכורדים וכבשו חלק מהשטחים מהם נסוגו.

New years message from the soldiers of the Woman’s Protection Units YPJ at the frontline with the Turkish led SNA in the Manbij countryside.

With that I’m wishing everyone a *Guten Rutsch ins Neue Jahr* and a Happy New Year.

2024 ends today and 2025 starts – with that we… pic.twitter.com/LpNTvvjBiy

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) December 31, 2024