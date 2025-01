קרוב לאוורסט: 126 הרוגים מרעידת אדמה בטיבט

לפחות 126 בני אדם נהרגו הבוקר (שלישי) ומאות נפצעו ברעידת אדמה בטיבט במרגלות הצפוניים של הרי ההימלאיה. מוקד רעש האדמה תועד במחוז טינגרי, הנחשב לשער הצפוני עבור מטיילים שמבקשים לטפס על האוורסט. רעידת האדמה החזקה הורגשה גם בנפאל, בבהוטן ובהודו הסמוכות. בבירת נפאל, קטמנדו, תועדו תושבים בורחים מבתיהם.

מכון הסקר הגיאולוגי של ארצות הברית פרסם הודעה שלפיה זוהתה רעידת אדמה בעוצמה 7.1 בסולם ריכטר, שהמוקד שלה היה בעומק 10 קילומטרים מתחת לאדמה, מצפון-מזרח להר האוורסט. לאחר מכן נמדדו באזור, במשך שלוש שעות, עוד כ-50 רעשי משנה בעוצמה של עד 4.4.

במחוז שנפגע מרעידת האדמה, חיים כ-800 אלף בני אדם. בתקשורת הסינית דווח כי ברדיוס של עד 20 קילומטרים ממוקד הרעש, היכן שנפגעו מבנים, הוא מקום מושבן של שלוש עיירות ו-27 כפרים, בהם חיים כ-7,000 תושבים. המחוז מנוהל על ידי הרשויות בעיר שיגצה, מקום מושבו של הפאנצ'ן לאמה, השני לדאלי לאמה ואחד המנהיגים הרוחניים החשובים ביותר בבודהיזם הטיבטי.

WATCH | Some more videos of Lhatse county in Shigatse, the Tibetan city worst hit by the earthquake.#Tibet #Earthquakes #Shingats #TibetEarthquake #NepalEarthquake #Nepal #India #China pic.twitter.com/v2Ile3pA4g

— upuknews (@upuknews1) January 7, 2025