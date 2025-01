מדינות ערב קראו לסייע לעזה, אירופה הזכירה את החטופים: התגובות בעולם להסכם הפסקת האש

ממזרח אסיה ועד לערבים: מנהיגים ברחבי העולם ברכו על הסכם הפסקת האש בין ישראל לבין חמאס, שנחתם אמש (רביעי). ראשי המדינות קראו לקיים את ההסכם במלואו, לשחרר את החטופים ואף להשתמש בהפסקת האש כצעד ראשון לקראת פתרון קבע לסכסוך.

נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, שדחף להגעה לעסקה ותיווך בין הצדדים מסר כי "סוף סוף אני יכול להודיע על הפסקת אש ועסקת חטופים בין ישראל לחמאס". ביידן הוסיף שבקרוב תיפסק הלחימה והחטופים יחזרו לבתיהם: "לאחר 15 חודשים של מלחמה וסבל, הלחימה בעזה תפסק ובקרוב החטופים יחזרו לביתם".

At long last, I can announce that a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. pic.twitter.com/5LixrlHmSz

