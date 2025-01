עימותים בדרום לבנון עם תום 60 הימים שהוקצו לנסיגה; צבא לבנון: חייל שלנו נהרג מאש צה"ל

משרד הבריאות הלבנוני פרסם הבוקר (ראשון) על 2 הרוגים ועוד 32 פצועים מאש צה"ל, לאחר שאלפים צעדו לכפרים סמוכי גדר בדרום לבנון למרות אזהרות צה"ל. צבא לבנון דיווח על חייל מכוחותיו שנהרג בעימותים. זאת לאחר שכוחות צה"ל ביצעו ירי למטרת הרחקה לעבר לבנונים שניסו לשוב לכפרים סמוכים לישראל בתום 60 הימים להסכם הפסקת האש.

מצה"ל נמסר כי מוקדם יותר היום, כוחות צה״ל במרחב דרום לבנון ביצעו ירי להרחקה במספר מוקדים שבהם זוהו חשודים מתקרבים לכיוונם. מספר חשודים נעצרו במרחב בשעה שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל ואיימו על הכוחות, החשודים מתוחקרים כעת בשטח.

עוד נמסר: "צה״ל פרוס במרחב דרום לבנון, ממשיך לפעול בהתאם להבנות בין ישראל ללבנון ולעקוב אחר ניסיונות חיזבאללה לחזור למרחב דרום לבנון. צה"ל יפעל להסרת כל איום על מדינת ישראל וכוחות צה״ל".

צבא לבנון פרסם הודעה: "יחידותינו נכנסו למארון א-ראס – בינת ג'ביל ואזורים נוספים בגבול, כאשר שם הן עומדות לצד האזרחים מול האויב הישראלי, שממשיך לסרב לדבוק בהסכם הפסקת האש ולסגת משטח לבנון".

דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי: "מי ששלח את המתפרעים לדרום לבנון הוא חיזבאללה שמנסה לחמם את המצב כדי לחפות על מצבו ועל מעמדו במישור הלבנוני והערבי. לחיזבאללה לא אכפת מהאינטרס של לבנון והתמונות מהוות הוכחה לכך".

שלשום (שישי) הודיע מלשכת ראש הממשלה נתניהו כי נסיגת צה"ל מלבנון עד תום תקופת 60 הימים מותנת בעמידתו של צבא לבנון בפרטי ההסכם, ובמיגור תשתיות הטרור של חיזבאללה מדרום לנהר הליטני. "במתווה הפסקת האש בלבנון, נקבע כי הנסיגה המדורגת של צה"ל אמורה להתממש בתוך 60 יום. הסעיף נוסח כך מתוך הבנה שתהליך הנסיגה עשוי להימשך מעבר ל-60 יום. תהליך הנסיגה של צה"ל מותנה בכך שצבא לבנון מתפרס בדרום לבנון ואוכף באופן מלא ואפקטיבי את ההסכם תוך נסיגת חיזבאללה מעבר לליטני".

סרטונים שהופצו היום ברשתות מעידים כי תושבי מארון א-ראס פרצו את המחסום של צבא לבנון והמשיכו להתקדם רגלית לעבר הכפר. תועדו גם פקקים גדולים בכניסה לא-נאקורה, וצילומים מתוך הכפר טייבה אליו שבו הלבנונים בניגוד להוראות צה"ל לאחר שהסירו את מחסומי צבא לבנון.

פורסמו גם תיעודים של תושבי מיס אל-ג'בל מתאספים כדי לצאת בשיירה אל הכפר בו יושבים כוחות צה"ל.

A short time ago, the Lebanese Armed Forces proved once again they were useless to stop civilians from entering southern Lebanon villages. Furthermore, how can anyone believe they can disarm Hezbollah? pic.twitter.com/439Kaotn8r

— Joe Truzman (@JoeTruzman) January 26, 2025