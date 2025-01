ר"מ אלבניה על הדיווח על תוכנית להעביר לארצו 100 אלף עזתים: "פייק ניוז"

ראש ממשלת אלבניה אדי ראמה שלל מכל וכל את הדיווח כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, דרש ליישב מחדש כמאה אלף עזתים בארצו. "כבר הרבה זמן לא שמעתי משהו מזויף כל כך – והיו הרבה חדשות מזויפות לאחרונה! זה ממש לא נכון" כתב ראש הממשלה ראמה ברשת החברתית X.

"אני מכבד את תושבי עזה ומבקש לגלות עמם סולידריות, אחרי שעברו דה-הומניזציה על ידי משטר חמאס הפרוע וסבלו מלחמה מהגהנום בעקבות זוועות ימי הביניים של ה-7 באוקטובר. אבל הרשו לי להבהיר: אלבניה לא נשאלה על ידי אף אחד, וגם אנחנו לא יכולים אפילו לשקול לקחת על עצמנו כל אחריות כזה" הוסיף ראמה.

עוד כתב: "אנו גאים בחברות החזקה שלנו עם ישראל, איחוד האמירויות, ערב הסעודית, קטאר, כווית, וכמובן, העם הפלסטיני, שמדינת אלבניה הכירה לפני זמן רב בזכותו למדינה ריבונית. אבל אלבניה לא נמצאת במזרח התיכון, ומלב אירופה, אנחנו לא יכולים לעשות יותר מכל מדינה אירופית אחרת בעניין הזה. עם זאת, אנו מאחלים ומתפללים שתינתן לעם הפלסטיני הזדמנות לחיות במדינה משלו, כאנשים חופשיים תחת שלטון דמוקרטי, ושחמאס לא יוכל שוב לפגוע בישראל – או בראש ובראשונה בפלסטינים עצמם".

I haven’t heard something so fake in quite some time—and there’s been a lot of fake news lately! It is absolutely not true.

Full respect and solidarity for the people of Gaza, who have been dehumanized by the savage Hamas regime and have endured a hellish war following the… pic.twitter.com/tc5YgC3ds6

