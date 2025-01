דיווח: ישראל שלחה לאוקראינה נשק שהוחרם בלבנון

ישראל שלחה לאוקראינה כמות גדולה של נשק שהוחרם על ידי צה"ל במהלך המלחמה בלבנון, כך דווח היום (שלישי) באתר האוקראיני Defense-Express. חברה שמבצעת שירותי מעקב אחרי טיסות קלטה בעדשתה תיעוד של מטוסי תובלה אמריקנים מסוג C-17 בין בסיס חצרים בישראל לז'שוב בפולין, מוקד לוגיסטי מרכזי להעברת אספקה ​​צבאית לאוקראינה. בעוד שמטרת הטיסות עדיין לא אומתה, פרשנים אוקראינים וכתבים בעיתון הבריטי הוותיק 'טלגרף', סבורים כי מדובר במטען שהוחרם מחיזבאללה והועבר לצבא האוקראיני.

החלטת ישראל לספק נשק לאוקראינה, אם אכן התקבלה החלטה כזו, מהווה שינוי משמעותי במדיניותה. במשך שלוש שנים נמנעה ישראל מאספקת נשק לאוקראינה בשל מלחמתה נגד רוסיה. זאת מחשש לתגובות מדיניות מצדה של רוסיה, שהחזיקה כוחות צבאיים, יבשתיים, אוויריים וימיים בסוריה. כמו כן, ישראל חששה לפגוע בביטחונם של יהודי רוסיה ועל כן ניסתה לשמור על ניטרליות ולכן הסתפקה עד כה במשלוחי סיוע הומניטרי בלבד לאוקראינה, ובסיוע צבאי שהוגדר "לא קטלני", וכלל אמצעי מגן, ציוד, מזון ותרופות.

על פי דיווח של הפרשן האמריקני האנונימי OSINT defender, מטוסי התובלה האמריקנים המריאו מבסיס רמשטיין בגרמניה, נחתו בבסיס חצרים ומשם המריאו לאחר שהועמסו לעיר הפולנית ז'שוב.‎ לא דווח בכמה מטוסים מדובר, אולם לפי נתוני היצרן, כל מטוס תובלה C-17 יכול לשאת כ-77 טונות של מטען. הפרשן האמריקני ציין כי בישראל שוקלים מזה זמן מה להעביר לאוקראינה נשק שהוחרם מחיזבאללה, הכולל טילי נ"ט וחימושים נוספים.

לפני כניסתה לממשלה, סגנית שר החוץ, שרן השכל, הציעה שישראל תספק לאוקראינה נשק שנשלל במלחמה בלבנון. בקיץ האחרון התקיימו דיונים בין ארצות הברית, אוקראינה וישראל על אספקת טילי פטריוט שישראל הוציאה משירות.

Since Sunday, several C-17 Military Transports with the U.S. Air Force have flown from Ramstein Air Base in Germany, to Hatzerim Airbase in Southern Israel, before then flying to Rzeszów in Eastern Poland, which serves as the Hub for almost all Military Aid provided by the U.S.… pic.twitter.com/FTUD06prIX

