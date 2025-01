הזמרת מריאן פיית'פול הלכה לעולמה בגיל 78

open more

הזמרת והשחקנית הבריטית ממוצא יהודי מריאן פיית'פול, הלכה לעולמה היום (חמישי) בגיל 78. פיית'פול החלה את הקריירה שלה כזמרת פופ בשנות ה-60, נעלמה לעשור בעקבות התמכרותה לסמים וחזרה לקריירה מוזיקלית מחודשת בשנות ה-90.

פיית'פול שרה בסגנונות מוזיקליים מגוונים ועבדה עם מוזיקאים שונים, כמו עם דייוויד בואי, בק, ניק קייב, מטאליקה ואחרים והיא מוכרת בזכות הלהיט שלה As Tears Go By, שהגיע לעשירייה הפותחת במצעד הבריטי בשנת 1964 וחודש בשנות ה-90.

מטעם משפחתה נמסר ההודעה: "בעצב רב אנו מודיעים על פטירתה של הזמרת, הפזמונאית והשחקנית מריאן פיית'פול. מריאן הלכה לעולמה בשלווה בלונדון היום, כשהיא מוקפת במשפחתה האוהבת. היא תחסר מאוד".