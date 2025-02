ביונסה שברה שיא, טיילור סוויפט התרסקה – וקנדריק לאמאר כבש את הגראמי

open more

טקס פרסי הגראמי ה-67 התקיים אמש (ראשון) בלוס אנג'לס. את הטקס הנחה הקומיקאי טרבור נואה בפעם החמישית ברציפות. הזוכים הגדולים של הערב היו קנדריק לאמאר וביונסה, שמחזיקה כעת ב-35 פסלונים והייתה מועמדת השנה ב-11 קטגוריות.

ביונסה זכתה בשלושה פרסים מתוך 11 הקטגוריות שבהן הייתה מועמדת על אלבומה האחרון Cowboy Carter: אלבום השנה, ביצוע הקאנטרי הקבוצתי של השנה, ואלבום הקאנטרי של השנה. בכך הפכה לאישה השחורה הראשונה שזוכה אי פעם בפרס אלבום הקאנטרי של השנה.

טיילור סוויפט, שהייתה מועמדת לשישה פרסים, לא זכתה באף קטגוריה ותיאלץ להסתפק ב-14 פרסי הגראמי שצברה לאורך השנים.

קנדריק לאמאר זכה בחמישה פרסים מתוך שבע הקטגוריות שבהן היה מועמד על השיר Not Like Us, ביניהם הקלטת השנה, שיר השנה, הופעת הראפ של השנה, שיר הראפ של השנה וקליפ השנה.

הזמרת הבריטית צ'ארלי XCX זכתה בשלושה פרסים על אלבומה Brat: האלבום האלקטרוני של השנה, הקלטת הדאנס-פופ של השנה, והעטיפה של השנה. סברינה קרפנטר זכתה בפרס ביצוע הפופ הטוב של השנה על השיר Espresso ובפרס אלבום הפופ הווקאלי של השנה על Short n' Sweet. השיר Die With a Smile של ליידי גאגא וברונו מארס זכה בפרס הדואט הטוב של השנה בפופ.

בפרס האמן החדש הטוב ביותר זכתה קיילי רוז אמסטוץ, המוכרת בשם הבמה צ'אפל רואן, שניצלה את נאום הזכייה שלה כדי למתוח ביקורת על חברות התקליטים. "אנחנו מרוויחים להם מיליונים, אבל מגיעה לנו משכורת שניתן לחיות ממנה וביטוח בריאות, במיוחד עבור אמנים בתחילת דרכם", אמרה. עוד הוסיפה: "חתמתי בחברת תקליטים כשהייתי קטינה, לא היה לי ניסיון תעסוקתי. לא הצלחתי למצוא עבודה בזמן הקורונה ולא היה לי כסף לביטוח בריאות".

גם האמנים הוותיקים לא יצאו בידיים ריקות: הביטלס זכו בפרס ביצוע הרוק הטוב ביותר על שירם Now and Then, והרולינג סטונס קטפו את פרס אלבום הרוק הטוב ביותר על Hackney Diamonds.

הטקס התקיים בהיכל קריפטו בלוס אנג'לס, שסבלה בחודשים האחרונים משריפות קשות. לכבוד פועלם, כבאי לוס אנג'לס הוזמנו להכריז על הזוכה בפרס אלבום השנה. גם בילי אייליש ופיניאס, שניהם ילידי העיר, הקדישו את השיר Birds of a Feather למצב הקשה של תושבי האזור.