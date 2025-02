טראמפ: "ישראל תעביר את עזה לארה"ב בסוף הלחימה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הבוקר (חמישי) ברשת החברתית שבבעלותו, Truth Social, כי בתום הלחימה, ישראל תעביר את השליטה ברצועת עזה לידי ארה"ב. "תהיה לעזתים הזדמנות להיות מאושרים וחופשיים", כתב טראמפ. "ארה"ב, בעבודה עם צוותים מכל העולם, תתחיל לאט ובזהירות את הבנייה של מה שיהפוך לאחד הפיתוחים הגדולים והמרהיבים מסוגו על פני כדור הארץ. לא יהיה צורך בחיילים אמריקאים!".

הכרזתו של טראמפ במסיבת העיתונאים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הפתיעה גורמים בממשל האמריקני ובממשלת ישראל. לפי דיווח של הניו יורק טיימס, בבית הלבן לא נערכה אפילו בדיקה בסיסית להיתכנות המהלך, ובכמה גורמים המעורים בפרטים טענו כי גם נתניהו לא היה מודע לתוכנית. הוא עודכן בה לראשונה רק במהלך הפסגה בוושינגטון.

במהלך מסיבת העיתונאים, הרחיב טראמפ על חזונו לעתיד עזה: "אני מקווה לעשות משהו שהעזתים לא ירצו לחזור לעזה", והוסיף כי בכוונתו "לשכן את העזתים לתמיד בבתים טובים" וכי "עזה תהפוך לאזור של כולם". לדבריו, "אני רואה בעלות ארוכת טווח על עזה, ואני חושב שזה יביא ליציבות לחלק הזה במזרח התיכון. אנחנו עומדים להשתלט על השטח הזה ולפתח אותו, לייצר אלפי עבודות. יש לנו הזדמנות לעשות משהו פנומנלי, הריביירה של המזרח התיכון".

"The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too." –President Donald J. Trump pic.twitter.com/aCqLl9Gwwn

