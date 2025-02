טראמפ מתעקש על התוכנית שלו לעזה; בקרמלין לא גינו

רוסיה לא שוללת על הסף את תוכנית טראמפ לרצועת עזה, לפי הודעת הקרמלין הבוקר (שני). דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר כי בעזה חיים "כמעט 1.2 מיליון פלסטינים" – כמחצית מהמספר שהפלסטינים טוענים שחיים שם. פסקוב הוסיף כי רוסיה ממתינה לפרטים נוספים על תוכניותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לשלוט ברצועת עזה ולפנות ממנה את כל האוכלוסייה העזתית. "עדיין איננו מכירים את הפרטים", אמר פסקוב, "צריך להתאזר בסבלנות". לדבריו, מועצת הביטחון של האו"ם הבטיחה לפלסטינים את פתרון שתי המדינות. מהודעת הקרמלין עולה כי רוסיה אינה שוללת על הסף את הצהרותיו של נשיא ארה"ב.

טראמפ הדגיש אתמול כי הוא מחויב "לרכוש את רצועת עזה ולהחזיק בה", ואף עשוי לתת חלקים ממנה למדינות אחרות במזרח התיכון כדי לבנות אותה מחדש. טראמפ אמר את הדברים לכתבים שליוו אותו על מטוס האייר פורס 1. "אנחנו נדאג לפלסטינים ונדאג שהם לא יירצחו. נהפוך את עזה למקום טוב, לפיתוח עתידי. אנשים אחרים עשויים לעשות את זה בחסותנו, אבל אנחנו מחויבים להחזיק ברצועת עזה, לקחת אותה ולוודא שחמאס לא יחזור אליה. המקום הזה הוא אתר הריסה כעת וגם מה שנשאר ייהרס. זה האתר המסוכן ביותר בעולם לחיות בו, אבל נהפוך אותו לאתר טוב מאוד לפיתוח עתידי".

טראמפ הבטיח לבחון מקרים פרטניים של מתן אפשרות לפליטים פלסטינים להיכנס לארה"ב. הוא הוסיף כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ונשיא מצרים א-סיסי יסכימו לקבל את העזתים לאחר שהוא ישוחח עמם.

טראמפ חזר על תוכניתו לגבי רצועת עזה לאחר שבימים האחרונים זכתה התוכנית להתנגדותם של מדינות ברחבי העולם, בהן ירדן, ערב הסעודית, צרפת, ספרד, אירלנד, גרמניה, טורקיה, איראן וברזיל, שהביעו את התנגדותן לעקירה כפויה של פלסטינים אך לא התייחסו לדבריו של טראמפ בנוגע להשתלטות אמריקנית על הרצועה. אוסטרליה, רוסיה וסין אמרו בשבוע שעבר שפתרון שתי המדינות הוא הדרך היחידה להתקדם. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר כי "חיוני להימנע מכל צורה של טיהור אתני".

קנצלר גרמניה אולף שולץ הביע ביום שישי את התנגדותו לתוכנית טראמפ: "אנחנו לא יכולים ליישב מחדש את אוכלוסיית עזה במצרים ובירדן. זה לא בסדר". שולץ התייחס גם לחתימת ממשל טראמפ על הצו להטלת סנקציות נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) בהאג: "סנקציות הן הכלי הלא נכון".

טראמפ התייחס גם לשחרורם של שלושת החטופים בשבת: "הם נראו כמו ניצולי שואה. הם היו במצב נורא. הם היו כחושים. אני לא יודע כמה זמן עוד אנחנו יכולים לסבול את זה. אני יודע שיש לנו עסקה שבמסגרתה יש טפטוף של חטופים שמשוחררים, אבל הם במצב רע מאוד. הם זכו ליחס נורא. אתה יודע, בשלב כלשהו אנחנו הולכים לאבד את הסבלנות שלנו. הם נראים כאילו לא קיבלו ארוחה כבר חודש. אין סיבה לכך. אני לא יודע כמה זמן עוד נוכל לסבול זאת".

