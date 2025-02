צבא אוגנדה יפרס במזרח קונגו כדי לסייע במאבק במליציות המורדים

צבא אוגנדה הודיע כי יפרוס את חייליו במזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו כדי לסייע בלחימה מגד ארגון המורדים M23. הכוחות יפרסו סביב העיר בוניה שממערב לימת אלברט, במטרה לסייע לכוחות המקומיים למנוע מעשי טבח של מיליציות המורדים במזרח קונגו.

"כמה מיליציות ביצעו מעשי טבח. לכן הסכמנו לבקשתה של קינסאשה לפרוס את כוחותינו בתיאום עם צבא קונגו, במטרה להציל חיים", אמר דובר צבא אוגנדה פליקס קולאייג'ה לסוכנות הידיעות הצרפתית. אלפי חיילים אוגנדים פעלו גם לפני כן במחוז איטורי של קונגו, שבוניה היא בירתו, אולם כעת הדבר זוכה לפרסום פומבי ומספר החיילים יגדל, כמו גם הציוד הכבד המשמש אותם.

בעבר, צבא אוגנדה פעל באזור לצד צבא קונגו, נגד קבוצה איסלמיסטית המקושרת לדאעש. אולם כעת הפעילות המשותפת של הצבאות תיועד למלחמה במספר ארגוני מורדים, שהאימתני מביניהם הוא ארגון הטוטסי M23 הנהנה מגיבוי של צבא רואנדה.

המפקד העליון של צבא אוגנדה, מוחוזי קיינרוגבה, הציב בשבת אולטימטום לקבוצות המורדים: "אני נותן בדיוק 24 שעות לכל הכוחות בבוניה למסור את הנשק שלהם. אחרת יחשבו לאויבים ונתקוף אותם", פרסם קיינרוגבה ברשתות החברתיות.

ביום שלישי, סוכנות הידיעות רויטרס ציטטה מקורות צבאיים ודיפלומטיים שונים שאמרו כי בורונדי מוציאה את כוחותיה ממזרח קונגו, שם לקונגו במאבק נגד M23.

כניסתו של צבא אוגנדה למערכה מגיע על רקע התקדמות מיליציית M23 שכבשה כבר שתי בירות מחוזיות. זאת לצד היחלשות כוחות שמירת השלום של האו"ם, ויציאה מהמערכה של צבא בורונדי ושל שכירי חרב רומנים שפעלו תחת חברה רוסית המקושרת לכוח וגנר – כל אלה יצאו ממזרח קונגו נוכח התבוסות שנחלו למיליציית M23.

ארגון המורדים M23 הוא הגדול מבין יותר מ-100 קבוצות חמושות שמתחרות כיום על השליטה במזרח קונגו, אזור עשיר במחצבים, ביניהם גם מינרלים קריטיים לטכנולוגיות מתקדמות, בשווי טריליוני דולרים.

אתמול דווח בסוכנות הידיעות הגרמנית DW כי ארגון המורדים M23 פונה לכיוון העיר בוטמבו השוכנת סמוך לאגם אדוארד בו עובר הגבול עם אוגנדה. הדיווח מגיע כשבועיים לאחר שכבשו את גומה – בירת מחוז צפון קיוו – בה על פי דיווחים הותירו אחריהם אלפי גופות. אתמול דווח ברויטרס כי ארגון הטוטסי האכזרי כבש גם את בוקאבו, בירת מחוז דרום קיוו הסמוכה לגבול בורונדי.

NEW | Rwanda-backed M23 has advanced toward Bukavu, the South Kivu provincial capital.

M23 has continued its eastern DRC offensive despite the DRC's & Rwanda's agreement to regional proposals for a ceasefire, bilateral peace talks, and direct negotiations between the DRC & M23???? pic.twitter.com/oFcRJbJIVt

— Critical Threats (@criticalthreats) February 14, 2025