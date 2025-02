דודתם של כפיר ואריאל ביבס: "אנחנו לא מבקשים נקמה כעת, אנחנו מבקשים את שירי"

עופרי ביבס לוי, אחותו של ירדן ביבס, התייחסה הבוקר (שישי) לראשונה לבשורה על הירצחם של כפיר ואריאל בשבי החמאס ואמרה: "לולי ופירפיר, סליחה שאני עוד לא יכולה לבכות עליכם. אנחנו מחכים לאמא שירי". דודתם של אריאל וכפיר הוסיפה כי "הם נחטפו בחיים על ידי ארגון טרור רצחני, והייתה זו אחריות ומחויבות מדינת ישראל להשיב אותם בחיים".

בני המשפחה הביעו ביקורת על התנהלות הממשלה וראש הממשלה בנימין נתניהו. עופרי ביבס לוי אמרה: "ראש הממשלה בנימין נתניהו, סליחה לא קיבלנו ממך ברגע הכואב הזה". לדבריה, "התבשרנו אתמול בבשורה הקשה על הירצחם בשבי של אריאל וכפיר. חיכינו לוודאות, אבל אין בה נחמה, רק צער גדול".

"האחיינים המתוקים שלי נחטפו מביתם בחיים ונרצחו על ידי ארגון טרור אכזרי בשבי. לא הגיע להם גורל כזה", אמרה ביבס לוי. "המסע הכואב שלנו, שנמשך כבר 16 חודשים, עוד לא הסתיים. 7 באוקטובר נמשך. אנחנו עדיין מחכים לשירי וחוששים לגורלה". בפנייה לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמרה: "אני מבקשת ממך, אנא סייעו לישראל ולמשפחתנו בהשלמת משימה חשובה זו".

ראש הממשלה נתניהו התייחס למקרה בציוץ באנגלית בלבד, בו כתב: "לא הצלחנו להציל אתכם מידי המפלצות שעשו את זה", והוסיף: "לא אנוח עד שהפראים שרצחו את חטופינו יובאו לצדק. דבר לא יעצור אותי".

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Today is a tragic day. It’s a day of boundless sorrow, of indescribable pain.

Four-year-old Ariel Bibas, his baby brother one-year-old Kfir and 84-year-old Oded Lifshitz were brutally murdered by Hamas savages. pic.twitter.com/7TMchvOZ9E

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 21, 2025