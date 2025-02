לזכרם: הפוסט של ירדן ביבס, בן ה-5 שמתגעגע לאריאל ופלא תבל שהואר בכתום

המידע על הירצחם של שירי ביבס (33) מניר עוז וילדיה אריאל (5) וכפיר (2) בשבי חמאס, והשבתם לקבורה בישראל בימים האחרונים, מהווים סוף קשה לסיפור שרבים בארץ ובעולם עקבו אחריו בדאגה ובהזדהות.

ירדן ביבס, שאשתו וילדיו הובאו לקבורה בארץ לאחר ששוחרר מהשבי בפעימה הרביעית של ההסכם לפני כשלושה שבועות, הודה היום (שבת) לישראלים שתמכו בו ובמשפחה. כך כתב בקבוצת הפייסבוק 'אבא פגום – שורדים ביחד': "אין ספק שהקבוצה הזאת היא מעבר לעוד קבוצת פייסבוק רגילה. היא קבוצה של אנשים טובים ותומכים שמוכנים לעזור בכל דבר ודרך! תודה רבה לכל אחד ואחד מכם שדאג, התפלל ועזר למשפחה שלי ולי".

ימית אביטל מניר עוז סיפרה הערב, בעצרת להשבת החטופים במגורי ניר עוז הזמניים בשכונת כרמי גת בקריית גת על געגועי בנה יואב לאריאל ביבס. אביטל: "אריאל ביבס הוא חבר של יואב בני הצעיר בן ה-5. הם גדלו יחד עוד מבית התינוקות. כשהגיעה העסקה הראשונה, בכל פעימה הוא שאל מה עם אריאל וכפיר. מתי תורם לחזור?

"מידי פעם יואב היה שואל אותי אם אני יודעת מה קורה עם אריאל וכפיר. הוא אפילו ביקש לכתוב לאריאל מכתב, ולהביא אותו למלי הגננת שכשיחזור לגן היא תוכל להביא לו אותו. והוא אמר לי מה לכתוב: 'אני רוצה לצייר לך את באטמן וכל הגיבורים שעפים כדי שיהיה לך חשק לעוף מעל עזה. ותלחם ברעים עם חץ וקשת. ואז תבוא אלינו בחזרה ותהיה איתנו בגן. אני מקווה שתקנה לך מתוקים וגלימה. אני מתגעגע אליך'. וכמה שבועות לאחר מכן, כשהוא מבין שאריאל לא חוזר עדיין, הוא ביקש לשלוח מסר ברדיו שאולי אריאל ישמע וימצא כוחות לחזור אלינו.

"ביום שלישי האחרון כבר הגיעה רשימת שמות החטופים החיים המשתחררים בשבת, ושם הבנו שעלינו להתכונן בעצמנו ולתווך לילדים. לצערי, הייתי צריכה גם להסביר לו שמי שמת לא יכול לחזור לחיים, והוא ענה לי: 'אני מתגעגע אליו, אני יוכל לראות אותו עוד פעם אחת לפחות?' בעיניים מלאות דמעות, אמרתי שהוא יוכל לפגוש אותו שוב בחלומות ולחבק אותו שם חזק, לשחק איתו בגיבורי על, להשתולל יחד בבריכה, לחקור חרקים וצמחים, לספר לו מה שלומך ולשמוע לשלומו".

עשרות מבנים בעולם הוארו בכתום לזכר שירי, אריאל וכפיר ביבס, ביוזמת משרד החוץ הישראלי. בריו דה ז׳נרו שבברזיל הואר פסלו המפורסם של ישו הצופה על העיר, שהוגדר כאחד משבעת פלאי תבל החדשים.

Rio de Janeiro's iconic Christ the Redeemer is illuminated in orange, in honor of Kfir and Ariel Bibas, the two Israeli boys who were murdered during their captivity in Gaza.

— Yonatan Gonen (@GonenYonatan) February 22, 2025