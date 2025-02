סוריה בדרך לניסוח חוקה חדשה; הכורדים והדרוזים הגיעו להבנות עם הממשלה בדמשק

שלושה חודשים חלפו מאז הפלת המשטר בסוריה, וצביונו של המשטר החדש רוקם עור וגידים. אחמד א-שרע, מנהיג אל-קאעידה לשעבר שהפך לנשיא המדינה, הבטיח להגן על מיעוטים ונשים, לחלוק את השלטון בין הקבוצות השונות ולהתוות מפת דרכים לקראת דמוקרטיזציה של סוריה. תקופת המעבר השלטונית מביאה הסכמים חדשים, מאבקי כוח ושינויים מהירים. סוריה החדשה מתעצבת הרחק מאור הזרקורים, ללא תקשורת חופשית במדינה, מה שמקשה להבין אותה.

בשבוע שעבר הכריז הנשיא א-שרע על הקמתה של ועדה בת שבעה חברים, שתפקידה לנסח חוקה חדשה, ולהביא להסכמה עליה במועצה לאומית. רוב חברי הוועדה שהתמנתה לנסח את החוקה הם ערבים-סונים איסלאמיסטים. הכורדים, העלאווים, הדרוזים והשיעים בסוריה אינם מיוצגים בה. ראשי הממשל החדש טוענים כי כל המיעוטים בסוריה ישתתפו במועצה הלאומית שתצביע על החוקה החדשה.

מלבד חמישה גברים איסלאמיסטים, הוועדה שאמורה לנסח את החוקה כוללת את הינד קבאוואת, פרופסורית נוצרית המתמחה בשיח בין-דתי ומתגוררת בקנדה, ואת הודה אטסי, מוסלמית שייסדה ארגון המסייע לנשים בסוריה. קולותיהן של שתי הנשים האלה, אם יקשיבו להן, עשויים להשפיע על אופייה החוקתי של סוריה לדורות.

הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) – קואליציה צבאית בהנהגת הכורדים השולטת בכשליש משטחי סוריה – הודיעה בשבוע שעבר כי הגיעה להסכם עם הממשל החדש בדמשק במטרה "להגביר את שיתוף הפעולה והיציבות בסוריה".

ההסכמות הושגו לאחר שורת פגישות בין בכירי הממשל החדש בדמשק לראשי ה-SDF, מנהיגי המועצה הדמוקרטית הסורית (SDC) המהווה מעין פרלמנט של האוטונומיה הכורדית, ונציגי המנהל האוטונומי של צפון ומזרח סוריה (AANES).

מפקד החטיבה הצפונית של SDF, אבו עומר אל-אדליבי, דיווח כי הושגה הסכמה עקרונית שטרם נחתמה רשמית, לפיה ממשלת המעבר הסורית הסכימה להכיר במנהל האוטונומי של רוג'בה ולא להתערב בממשל הפנימי ובמערכות האזרחיות שהוקמו בו, ולהחזיר חלק ממוסדות המדינה לשטחה של האוטונומיה הכורדית.

על פי דיווחו של אל-אדליבי הוסכם לשלב את כל מוסדות הביטחון ברוג'בה בצבא הסורי "במטרה לאחד מאמצים ולחזק את הכוח הלאומי". הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF), הצבא הרב-לאומי בהנהגת הכורדים, המונה לפי הערכות יותר מ-100,000 חיילים וחיילות, יוטמע כחיל אוטונומי שיפעל תחת משרד ההגנה הסורי, וישנה את שמו ל"חיל ג'זירה" – על שם האזור הגיאוגרפי בו יפעל, מצפון לנהר הפרת.

חלק מהמפקדים והלוחמים ב-SDF הם כורדים-טורקים החברים במפלגת הפועלים של כורדיסטן (PKK), שנחשבת לארגון טרור על ידי טורקיה. הממשלה החדשה של סוריה, שמנהיגיה הוגדרו בעבר כטרוריסטים על ידי האו"ם, נתמכת מאוד על ידי אנקרה. על פי הדיווח הוחלט להסיג כ-4,000 אנשי PKK כורדים בעלי אזרחות טורקית החיים בה. מנגד הוחלט שהכוחות האמריקאים והצרפתים המסייעים ל-SDF יישארו ברוג'בה.

שלשום דיווח מפקד ה-SDF מזלום עבדי כי הטמעת הכוחות בצבא הסורי הנבנה מחדש תיקח כשנתיים, והוסיף כי "אנו מחויבים לדיאלוג עם דמשק ומצפים לסוריה פלורליסטית ומבוזרת שבה המחוזות השונים נהנים מסמכות אוטונומית. האוטונומיה שלנו אין פירושה פיצול של סוריה."

עבדי הודה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו על הגיבוי שישראל נותנת לכורדים, וציין כי ישראל היא מדינת מפתח בעלת כושר השפעה על אמריקה, אירופה והמדינות באזור. הקשרים בין הכורדים בסוריה לישראל נותרו ברובם בצל, גם כיום שלושה חודשים לאחר נפילת משטר אסד. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ גדעון סער הביעו פומבי לכך שישראל מסייעת לכורדים, ורואה בהם בני ברית, אולם טיב הקשרים ואופיים לא פורטו.

אתמול הכריזו מספר מיליציות הדרוזיות בדרום סוריה על הקמת 'המועצה הצבאית של סווידא' בהר הדרוזים אליה מיהרו להצטרף עוד מיליציות דרוזיות רבות. הדרוזים מתארגנים למעשה מחדש בדרום סוריה, בהשראת הכורדים בצפון, תוך שהם מאמצים את שיטתם.

טארק אל-שופי, מפקד 'המועצה הצבאית של סווידא' אמר הבוקר לרשת אל-וואקל כי תפקידה של המועצה החדשה להגן על כל תושבי האזור (דרום סוריה). הוא גם הביע את נכונותה של המועצה להשתלב בצבא הסורי אם יוקם "צבא לאומי אמיתי, משוחרר מפלגים ומכתות". אל-שופי דחה את שילובם של "קצינים שאינם סורים בצבא" ברומזו על ג'יהאדיסטים ששולבו בתפקידים בכירים במשרד הביטחון החדש, והביעה הסתייגות ממנגנון היווצרותו ומבנהו של הצבא החדש, הנשלט על ידי האיסלאמיסטים. הוא הדגיש את החשיבות של שמירה על יחסים טובים עם הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF), ותיאר אותם ככוח שהגן על אדמתו ואנשיו מפני טרור ושלטון דיקטטורי.

אל-שופי בירך את ראש הממשלה נתניהו והודה "לכל התומכים בעמדת המועצה הצבאית ותורמים להגנה על העדה הדרוזית ולהבטחת יציבות אזורית". ההכרזה על הקמתה של המועצה הצבאית נערך שעות ספורות לפני שנתניהו דרש "פירוז מלא של דרום סוריה מכוחות המשטר החדש" בנאום שנשא אמש בטקס סיום קורס קצינים. "לא נסבול כל איום על העדה הדרוזית בדרום סוריה" אמר ראש הממשלה, " בסוריה, כוחות צה"ל יישארו בכתר החרמון ובמרחב החיץ לזמן בלתי מוגבל, כדי להגן על יישובינו ולסכל כל איום. לא נאפשר לכוחות ארגון ה-HTS (הייאת תחריר א-שאם, שבראשו עומד הנשיא א-שרע – א.ל) או לצבא סוריה החדש להיכנס לשטח מדרום לדמשק."

שר הביטחון ישראל כ"ץ חיזק את דבריו של נתניהו, ואמר כי "עיננו פקוחה על כל המרחב היום, במיוחד לעבר סוריה. התחייבנו שלא נאפשר לחזור למציאות של 7 באוקטובר, וכך יהיה. יש מציאות חדשה בדרום סוריה, כפי שציין ראש הממשלה. צה"ל לא יאפשר לכוחות עוינים להתבסס ולהימצא במרחב הביטחון בדרום סוריה, מכאן ועד דמשק, ונפעל נגד כל איום".

"נחזק את הקשר עם אוכלוסיות ידידותיות במרחב", הוסיף כ"ץ, "בדגש על האוכלוסייה הדרוזית, שהיא אוכלוסיית אחות לאחינו הדרוזים, שלוחמים יחד איתנו במדינת ישראל. אנחנו מחויבים לאפשר להם לשמור את הקשר עם קרוביהם ועם שותפיהם להיסטוריה של העדה הדרוזית המפוארת". עוד אמר שר הביטחון כי "צה"ל יישאר בפסגת החרמון ובאזור החיץ לזמן בלתי מוגבל כדי להבטיח את ביטחון יישובי רמת הגולן, הצפון וכלל תושבי מדינת ישראל".

אחת הנקודות המעניינות בנוגע להקמת המועצה הצבאית הוא הדגל החדש אותו הניפו עם ההכרזה. דגל זה מורכב ממפת סוריה של ה-SDF, בה מסומן 'הכוכב הדרוזי' בדרום. מפת סוריה המונפת כעת על דגליהם של הכורדים והדרוזים שונה מהמפה הרשמית – היא אינה מכילה את הגולן הישראלי, ובכך מכירה בריבונות ישראל על הגולן, ומנגד מחוז האטיי – שהועבר מסוריה לטורקיה בסוף שנות ה-30 של המאה הקודמת – מופיע בתוך סוריה של הכורדים והדרוזים.

Also interesting:

-They named themselves similar to SDF military councils such as Al-Hawl Military Council, Deir ez-zor military council and so on…

-They copied the Syria flag from SDF flag as their logo pic.twitter.com/UmlgKcwj3g

— Rojava Network (@RojavaNetwork) February 23, 2025