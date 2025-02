הזמרת רוברטה פלאק הלכה לעולמה בגיל 88

הזמרת והפנסתרנית רוברטה פלאק הלכה לעולמה היום (שני) בגיל 88. פלאק נפטרה בביתה מוקפת במשפחתה, לדברי הדוברת אליין שוק. ב-2022 חשפה פלאק כי חלתה בניוון שרירים ואינה יכולה עוד לשיר.

פלאק הפכה לכוכבת בגיל מאוחר יחסית, 34, לאחר שקלינט איסטווד השתמש ב-The First Time Ever I Saw Your Face כפסקול לאחת מסצנות האהבה הזכורות והמפורשות ביותר בקולנוע, בינו ובין דונה מילס בסרטו "מיסטי" מ-1971. הבלדה השקטה עם הסופרן החינני של פלאק מרחף על מצע של מיתרים ופסנתר רכים הגיעה לראש מצעד הפופ של בילבורד ב-1972 וזכתה בפרס הגראמי בקטגוריית שיר השנה. ב-1973 חזרה על שני ההישגים עם Killing Me Softly With His Song, והפכה לאומנית הראשונה שזכתה שנתיים ברצף בפרס.

פלאק הייתה פסנתרנית קלאסית שגילה בסוף שנות ה-60 נגן הג'אז לס מקאן, שכתב מאוחר יותר: "קולה נגע, הקיש, לכד ובעט בכל רגש שאי פעם הכרתי".

עבור מעריציה הרבים של פלאק, היא הייתה דמות מתוחכמת ונועזת חדשה בעולם המוזיקה ובתנועות החברתיות וזכויות האזרח של התקופה. עם חבריה נמנו הכומר ג'סי ג'קסון ואנג'לה דייוויס. פלאק שרה בהלווייתו של ג'קי רובינסון, השחקן השחור הראשון בליגת הבייסבול המקצועית, והייתה בין הזמרים האורחים הרבים בפרויקט הבידור הפמיניסטי לילדים שיצרה מרלו תומאס, Free to Be … You and Me.

"אני אוהבת את החיבור לאומנים אחרים, כי מוזיקה זו השפה שלנו"

היא נולדה ב-1937 בבלאק מאונטיין, צפון קרוליינה, בשם רוברטה קלאופטרה פלאק, וגדלה בארלינגטון, וירג'יניה. כחובבת גוספל בילדותה, הייתה פסנתרנית מוכשרת כל כך שבגיל 15 קיבלה מלגה מלאה להאוורד, האוניברסיטה ההיסטורית לשחורים.

עם להיטיה האחרים של פלאק משנות ה-70 נמנים Feel Like Makin' Love ושני דואטים עם חברה הקרוב וחברה ללימודים באוניברסיטת האוורד דוני האת'וויי, Where Is the Love ו-The Closer I Get to You. ב-1979 עבדה עם האת'וויי על אלבום דואטים. הוא התמוטט במהלך ההקלטה, ומאוחר יותר באותו לילה נפל למותו מחדר המלון שלו במנהטן.

"היינו מחוברים עמוקות מבחינה יצירתית", אמרה פלאק ל-Vibe ב-2022, לרגל יום השנה ה-50 לאלבום Roberta Flack and Donny Hathaway שמכר מיליון עותקים. "הוא היה יכול לנגן כל דבר, לשיר כל דבר. הסינרגיה המוזיקלית שלנו הייתה שונה מכל דבר שהיה לי לפני או אחרי".

היא מעולם לא הצליחה לשחזר את הישגיה מתחילת הקריירה, אף שבשנות ה-80 הדואט Tonight, I Celebrate My Love עם פיבו ברייסון היה להיט, וכך גם הדואט Set the Night to Music עם מקסי פריסט משנות ה-90.

באמצע שנות ה-90 פלאק זכתה לתשומת לב מחודשת בזכות הפוג'יז שהקליטו גרסת כיסוי לשירה Killing Me Softly, וזכו עבורה בגראמי. בהמשך ביצעה את השיר על הבמה עם הלהקה.

לאורך הקריירה שלה זכתה פלאק בחמישה פרסי גראמי (שלושה עבור Killing Me Softly), הייתה מועמדת שמונה פעמים נוספות, וזכתה בפרס גראמי על מפעל חיים ב-2020.

"אני אוהבת את החיבור הזה לאומנים אחרים, כי אנחנו מבינים מוזיקה, אנחנו חיים מוזיקה, זו השפה שלנו", אמרה פלאק ל-songwriteruniverse ב-2020. "דרך המוזיקה אנו מבינים מה אנחנו חושבים ומרגישים. לא משנה איזה אתגר החיים מציבים, אני בבית עם הפסנתר שלי, על במה, עם הלהקה שלי, באולפן, מאזינה למוזיקה. אני יכולה למצוא את דרכי כשאני שומעת מוזיקה".

ב-2022 ביונסה מנתה את פלאק לצד ארת'ה פרנקלין ודיאנה רוס בפנתיאון מיוחד של גיבורות שהוזכרו ב-Queens Remix של שירה Break My Soul שהיה מועמד לגראמי.

פלאק הייתה נשואה לזמן קצר לסטיבן נובוסל. מערכת היחסים בין אישה שחורה לגבר לבן גרמה למתח במשפחותיהם. לפני נישואיהם ילדה בן, הזמר והקלידן ברנרד רייט. במשך שנים היא גרה בבניין הדירות דקוטה במנהטן, באותה קומה עם ג'ון לנון ויוקו אונו, שהפכה לחברה קרובה וכתבה הקדמה לאלבום כיסויים של פלאק לביטלס, Let It Be Roberta. היא גם הקדישה זמן רב לבית הספר למוזיקה ע"ש רוברטה פלאק, הממוקם בניו יורק ומיועד בעיקר לתלמידים בני 14-6.

פלאק לימדה מוזיקה בחטיבות ביניים באזור וושינגטון הבירה במשך כמה שנים בשנות ה-20 לחייה, ואחרי שעות העבודה הופיעה במועדונים. לעתים ליוותה זמרים אחרים, אך המופעים שלה במועדון המפורסם Mr. Henry's בוושינגטון משכו פטרונים מפורסמים כמו ברט באכרך, רמזי לואיס וג'וני מאתיס. בעל המועדון, הנרי יאפה, הסב דירה ממש מעל המקום לסטודיו פרטי, 'חדר רוברטה פלאק'.

"רציתי להצליח, להיות מוזיקאית רצינית", היא אמרה ל-Telegraph ב-2015. "הקשבתי להרבה ארת'ה, לדריפטרס, מנסה לעשות חלק מזה בעצמי, לנגן, ללמד".

פלאק חתמה בחברת התקליטים Atlantic Records ואלבום הבכורה שלה, First Take, שעירב גוספל, סול, פלמנקו וג'אז, יצא ב-1969. אחד הרצועות בו הייתה שיר אהבה מאת אמן הפולק האנגלי אוון מק'קול: The First Time Ever I Saw Your Face, שנכתב ב-1957 עבור אישתו לעתיד, הזמרת פגי סיגר. פלאק לא רק הכירה את הבלדה, אלא השתמשה בה בזמן עבודתה עם מקהלה בשנותיה כמחנכת.

"לימדתי בחטיבת הביניים באנקר בוושינגטון הבירה", סיפרה ל-Tampa Bay Times ב-2012. "זה היה חלק של העיר שלילדים בו לא היה המון כסף, אבל מספיק כדי כדי לקבל חינוך מוזיקלי. באמת רציתי שהם יקראו תווים. קודם הייתי משיגה את תשומת לבם", היא התחילה לשיר את Stop, in the name of love של הסופרימז, "ואז יכולתי ללמד אותם!"

"אתה צריך לעשות כל מיני דברים כשאתה מתמודד עם ילדים מהאזור הזה. ידעתי שהם יאהבו את החלק של 'The first time ever I kissed your mouth' אווו, 'Kissed your mouth'! ברגע שהילדים עברו את שלב הצחקוקים, היה בסדר".