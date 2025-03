ישראל איימה על המשטר הסורי מפגיעה בדרוזים בפאתי דמשק

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון ישראל כ"ץ, הנחו את צה"ל במוצאי שבת להיערך להגן על היישוב הדרוזי ג'ראמנה, הנמצא בפרברי דמשק, ומותקף על ידי כוחות המשטר הסורי. "לא נאפשר למשטר הטרור של האסלאם הקיצוני בסוריה לפגוע בדרוזים", נכתב בהצהרה שפרסמו נתניהו וכ"ץ, "אם המשטר יפגע בהם, הוא ייפגע על ידינו".

ביומיים האחרונים מתנהלים עימותים בין הכוח של המשטר הסורי החדש, המונה את אנשי תחריר א-שאם, לבין כוחות דרוזים מקומיים בעיר ג'ראמנה, שמרחקה כשבעה קילומטרים מדרום לדמשק. בהצהרה שפורסמה על ידי שר הביטחון וראש הממשלה, ישראל התחייבה לשמור על ביטחונם של הדרוזים באזור: "אנו מחויבים לאחינו הדרוזים בישראל, ונעשה הכול כדי למנוע פגיעה באחיהם בסוריה. ננקוט בכל הצעדים הנדרשים לשמירה על ביטחונם".

Druze militias in Jaramana, located 3 km south-east of Damascus, start celebrations after Netanyahu’s announcement that the Israeli Army will protect them against the ongoing attack by Syrian government forces. pic.twitter.com/eCRL1xa2UW

מרכז המעקב הסורי לזכויות אדם, הפועל מלונדון, דיווח בימים האחרונים על מספר תקריות אלימות בג'ראמנה. באזור ישנה אוכלוסייה מעורבת של דרוזים ונוצרים. הדרוזים המתגוררים שם מתקשים להגן על עצמם בעת הצורך, בין היתר בשל קרבתו של היישוב לדמשק וכן לאוכלוסיות נוספות.

מרכז המעקב דיווח אתמול כי אלמונים ירו על רכב שהוביל אזרחים דרוזים בעיר, מה שגרם לפציעות. ברשתות הערביות פורסם כי כוחות הביטחון הכללי של המשטר החדש בדמשק פתחו במערכה ביטחונית סביב העיר, אחרי שחייל שלהם נהרג על ידי חמושים מקומיים. הדרוזים דיווחו כי שני חיילים של המשטר ניסו להיכנס לעיר אך נעצרו במחסום. אחד מהם נורה, והשני נעצר ושוחרר כעבור כמה שעות.

גוף השייך למשטר הסורי החדש טען כי אנשיו הותקפו כשהגיעו לבקר בעיר: "הם נעצרו במחסום, השייך למיליציה הדרוזית בשם 'מגן ג'ראמנה', ונמנעה כניסתם עם הנשק. אחרי שהם מסרו את נשקם, הם הוכו והועלבו על ידי אנשי המחסום, ובוצע ירי על הרכב שלהם. אחד הגורמים נהרג מיידית, ואדם נוסף נפצע ונלקח על ידי גורמי המחסום". לפי דיווחים נוספים בסוריה, הרשויות ביקשו מאנשי ג'ראמנה להסגיר את אלה שהרגו את גורמי הביטחון, ונתנו חמישה ימים לחמושים בעיר למסור את הנשק, ולהסיר את המחסומים.

Israeli forces are preparing to advance toward Damascus, Syria, to defend the Druze suburb of Jaramana, currently under attack by the Syrian regime (HTS).

Druze reinforcements have arrived in Jaramana with support from the Israeli Air Force.

