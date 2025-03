כוכב שאביו בכיר חמאס, צלמים שחגגו את 7 באוקטובר: הדוקו של ה-BBC ממשיך לעורר סערה

היחידה למלחמה בטרור במשטרה הבריטית בוחנת בימים אלה תלונות על סרט תיעודי של ה-BBC שבו מככב בנו של בכיר חמאס. רשת השידור הבריטית פרסמה התנצלות והודתה כי קבלן מטעמה העביר תשלום לאישתו של סגן שר בממשלת חמאס.

דובר משטרת המטרופולין של לונדון אישר לסוכנות הידיעות PA Media כי המקרה נמצא בבחינה: "אנו בוחנים כעת אם נדרשת פעולה משטרתית כלשהי בעניין זה".

מנכ"ל ה-BBC טים דייווי זומן לדיון בוועדת התרבות של הפרלמנט הבריטי שתיערך מוחרתיים (שלישי) בעקבות הסערה שעורר הסרט התיעודי. הדיון בוועדה יתקיים לאחר שבשבוע שעבר זומן ד"ר סמיר שאה, יו"ר הדירקטוריון של ה-BBC לפגישה דחופה עם שרת התרבות הבריטית ליסה ננדי. "אני רוצה להבטיח שלא נשאיר אבן על אבן בחקירת פרטי המקרה", אמרה ננדי לקראת הפגישה. "החקירה חייבת להיות מקיפה, נמרצת וצריכה להגיע לשורש הבעיה, וזה בדיוק מה שיקרה. זהו רגע קריטי עבור ה-BBC. החקירה צריכה להתבצע מהר, ויש לפעול מייד". עם זאת, לאחר הפגישה לא פורסמו פרטיה.

הסרט התיעודי "עזה: איך לשרוד אזור מלחמה" (Gaza: How to Survive a War Zone) הופץ לצופי ה-BBC לפני כשבועיים בשירות סטרימינג, וכעבור כמה ימים, לאחר שנחשפה זהותם של גיבורי הסרט ברשתות, הסרט הוסר מהאתר.

הסרט מראה את החיים ברצועת עזה דרך עיניהם של שלושה נערים פלסטינים. הגיבור הראשי הוא עבדאללה, שבזמן הצילומים היה בן 13 (כיום בן 14), בנו של איימן אל-יאזורי, סגן שר החקלאות בממשלת חמאס ומי שהחזיק בעוד כמה תפקידים בכירים בה. לצד עבדאללה מופיעה ילדה נוספת, שהתברר שהיא בתו של קצין במשטרת חמאס, וגם הילד השלישי המופיע בסרט תועד ברשתות לצד מחבלי חמאס, וכנראה קשור אליהם.

Now we need to go back to a Channel 4 news piece from November 2023. We are introduced to a young lad called Abdullah – the same Abdullah as the BBC used.

Channel 4 give his name as Abdullah Abu Shamalah – and introduce us to his father. pic.twitter.com/SFITVOAEWM

— David Collier (@mishtal) February 18, 2025