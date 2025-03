אמילי דמארי סיימה סדרת ניתוחים: "גאה בנכות שלי ואיתה אנצח"

אמילי דמארי, שנחטפה מכפר עזה ב-7 באוקטובר ושוחררה בינואר פעימה הראשונה של ההסכם עם חמאס, סיימה סדרת ניתוחים ביד וברגל. בזמן הטבח בכפר עזה דמארי היא נורתה בידה השמאלית וברגלה הימנית, מה שגרם לאובדן שתי אצבעות ביד ולפגיעות ברגל.

דמארי סיפרה היום ברשתות החברתיות על היחס הקשה שקיבלה בשבי ביחס לפציעתה. היא העידה שטיפל בה אדם שכינה עצמו "ד"ר חמאס", שלאחר הניתוח הודיע לה "שאין לי שתי אצבעות והפצע ברגל נשאר פתוח עם ארבעה תפרים במקום 16". היא אמרה שעם שחרורה "הגיע הרגע להחליף את שיפא בשיבא ולקבל טיפול ראוי", הודתה לצוות הרפואי, ואמרה כי היא שלמה עם פציעתה: "אני גאה בנכות שלי ואיתה אנצח".

בהמשך כתבה דמארי ברשת X: "ב-7 באוקטובר ירו בי ביד וברגל, בשבוע שעבר סוף סוף עברתי ניתוח כדי להקל את הכאבים. אני מאמצת לליבי את ידי, את רגלי ואת הצלקות שלי – בעיני הן מייצגות חופש, תקווה וכוח. אני מודה לאלוקים, לצה"ל ולכל מי שנלחם להחזיר לי את חיי. עכשיו בואו נחזיר את כל החטופים הביתה".

Hi X ???? thanks for all the love ????

On October 7 I was shot in my hand and leg, last week I finally had surgery to help the pain.

I embrace my hand, my leg and my scars – to me they represent freedom, hope and strength.

I thank G-d, the IDF, and everyone who fought to give me… pic.twitter.com/nfrNhtdBEV

— Emily Damari (@EmilyDamari1) March 2, 2025