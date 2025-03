"זו הכלכלה, טמבל, שוב", הייתה תגובת הכלכלנית הגרמניה-אמריקאית איזבלה ובר לפרסום התוצאות הראשוניות של הבחירות בגרמניה. ובר התייחסה להתחזקות האדירה של מפלגת הימין הקיצוני, ה-AFD, שזכתה במקום ה-2 עם יותר מ-20% מהקולות תוך קריצה לציטוט המפורסם של נשיא ארה"ב לשעבר, ביל קלינטון. הטענה פשוטה: המצב הכלכלי הגרוע הוא זה שהעלה את הימין הקיצוני. טענות דומות נשמעו לגבי ניצחון טראמפ על ידי כלכלנים אמריקאים בולטים משני צדי המתרס, ג'ייסון פורמן וג'יימס גלבריית.

אל הציוץ המדובר צירפה ובר נתונים מסקר בגרמניה לפיו 83% מהגרמנים ו-96% ממצביעי ה-AFD מאמינים שהמצב הכלכלי גרוע ואף ציינה שהנתון (הכלל גרמני) זינק מ-39% ב-2022. באופן דומה, ובר ציינה את האינפלציה הגבוהה בארה"ב כאחד הגורמים המרכזיים שהיטו את הכף לטובת טראמפ. אין ספק שהכלכלה היא מהנושאים החשובים בכל מערכת בחירות ושמצבה משפיע במגוון אופנים על דפוסי הצבעה, אולם הטענה של ובר אינה מסתכמת בכך. היא טוענת, לפחות במשתמע, שאם הייתה ננקטת מדיניות כלכלית אחרת, התוצאות היו שונות.

It’s the economy stupid, again.

83% of Germans say the economic situation is bad, up from 39% in 2022.

96% of voters of the extreme right AfD say the economic situation is bad. pic.twitter.com/Xj0W5mcbgE

— Isabella M. Weber (@IsabellaMWeber) February 23, 2025