דיווח: ישראל וארה"ב יתאמו את כל השיחות מול חמאס בנושא החטופים

לאחר שנטען כי חלק מהמגעים של שליח טראמפ עם בכירים בארגון הטרור חמאס נוהלו ללא תיאום ישראלי, הבוקר (שני) דווח כי ישראל וארה"ב הגיעו להסכמה שכל שיח מול חמאס בנושא החטופים יתואם באופן מלא עם ישראל. על פי הדיווח בכאן רשת ב', ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשיו הבהירו בישיבת הקבינט כי נערכו שיחות בנוגע לשיח שקיים שליחו של טראמפ, אדם בוהלר, עם חמאס, והעניינים "חודדו".

על פי הדיווח, השיח המתקיים "יהיה מתואם באופן מלא עם ישראל". עוד נאמר לשרים בישיבת הקבינט כי "הנושא הזה נפתר", ועל פי הדיווחים, חלק מהשיח שניהל שליחו של טראמפ עם חמאס – לא תואם מול ישראל. שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לענייני שבויים, אדם בוהלר, אישר כי ניהל שיחות ישירות עם חמאס במטרה לקדם עסקה לשחרור חטופים. המגעים עוררו ביקורת בירושלים ובוושינגטון.

הלילה פרסם בוהלר ציוץ הבהרה ברשת X: "אני רוצה להיות מאוד ברור: חמאס הוא ארגון טרור שרצח אלפי אנשים חפים מפשע. הם בהגדרה אנשים רעים". הוא הוסיף כי "כמו שטראמפ אמר, אף אחד מאנשי חמאס לא יהיה בטוח אם הארגון לא ישחרר את כל החטופים באופן מיידי".

I want to be CRYSTAL CLEAR as some have misinterpreted. Hamas is a terrorist organization that has murdered thousands of innocent people. They are BY DEFINITION BAD people. And as @POTUS has said, not a single Hamas member will be safe if Hamas doesn’t RELEASE ALL HOSTAGES… https://t.co/4sMq6zFKQE

