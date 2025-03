קהילת שבט הנובה תקיים מופע נוסף למען שורדי המסיבה: "יחד נלך אל האור"

open more

קהילת שבט הנובה תקיים אירוע שני של 'נובה בפארק'. במופע, שיתרחש ב-26 ביוני בפארק הירקון, ישתתפו אומנים רבים וכלל הרווחים ממכירת הכרטיסים ומחסויות האירוע ייתרמו לעמותת קהילת שבט הנובה. העמותה פועלת לליווי, סיוע ושיקום המשפחות השכולות ושורדי המסיבות נובה ומאשרום, פסיידאק ומידברן ולהנצחת האסון ומשתתפיו.

"לזכור את מי שהיה ולא חזר

את מי ששרד ועוד לא חזר לחיים"

בהכרזה על המופע השתתפו שורדי השבי שלומי זיו ומייה שם, שנחטפו מהמסיבה ולאחר שחזרו הצטרפו לקהילה. "מה שהתחיל כיום של שמחה הפך לסיוט", סיפר זיו שעבד בנובה כמאבטח. "נחטפתי לעזה, שם הייתי 246 ימים של חושך, פחד וחוסר וודאות. אבל עמוק בלב החזקתי תקווה. הייתה לי אמונה שהמשפחה שלי לא תוותר עלי. ידעתי שהם שם, נאבקים למעני, והבטחתי להם ולעצמי שאם אשרוד אמשיך לחיות ולהיאחז באור".

"לאחר שחולצתי במבצע ארנון ההירואי גיליתי את העוצמה של הקהילה הזו", המשיך זיו, "גיליתי איך המשפחה שלי וקהילת הנובה נאבקו למעני ולא נתנו לי להישכח. להפתעתי, במקום קהילה מפוררת אחרי האסון הזה, חזרתי וגיליתי קהילה חזקה, עוזרת ותומכת, שהפכה לבית עבורי.

לדבר מול אנשים ולחלוק את מה שעברתי נותן לי לזכור את כולם. את מי שהיה איתי ולא חזר, את מי ששרד ועוד לא חזר לחיים. אני מתרגש שנזכה, השורדים, לחיבוק של 50 אלף איש. אני יודע שזה יהיה אירוע מרגש ומלא בכוחות. אני שולח מכאן כוחות לאחיי שבשבי, ויחד כקהילה נמשיך לחיות ונלך אל האור".

"לפני שנה וחצי הייתי ילדה בת 21 שיצאה עם החבר הכי טוב שלה למסיבת ריקודים", סיפרה מייה שם, שמאז חזרתה מהשבי לאחר 54 ימים הפכה לפעילה בעמותת קהילת שבט הנובה. "שעות לאחר מכן, המקום הזה הפך לשדה קטל. עיני ראו מראות שלא אשכח כל ימיי ואת מה שאוזניי שמעו אשמע לנצח. 54 ימים הוחזקתי לבדי, פצועה, ללא טיפול ובעינויי גןף ונפש, ללא חמלה וללא רחמים. בימים האחרונים גם הגעתי לכלוב במנהרות עם נשים שלמזלי חזרו כולן הביתה, שנה אחריי".

"ידעתי שם שמשהו טוב חייב לקרות לי. שאחזור הביתה. בעזה השארתי את התמימות שלי, אבל חזרתי עם הידיעה שאני חזקה, שאני צריכה לעשות טוב לאחרים. בקיץ האחרון הכרתי את עמותת קהילת שבט הנובה. שיתפתי בסיפור חיי, תיארתי את ההתמודדויות שלי, לכאורה באתי לתת כוח, אבל קיבלתי המון כוח בחזרה. אני מאמינה שחשוב לדבר. לא להישאר לבד עם הזכרונות והפחדים. וזה בדיוק מה שהקהילה הזו, שנולדה מזוועה, נותנת לנו. בשנה שעברה, על הבמה של הנובה, הבנתי שחזרתי הביתה".

בסוף דבריה, שם ביקשה לפנות לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ: "תודה על מה שאתה עושה כדי להחזיר את החטופים, אני מזמינה אותך לרקוד איתנו בפארק הירקון כשכולם יחזרו הביתה".

במופע בפארק הירקון ישתתפו איפה הילד, בניה ברבי, ברי סחרוף, הדג נחש, היהודים, כנסיית השכל, מארינה מקסימיליאן, מוש בן ארי, נסרין, עברי לידר, עמיר בניון וריטה, ואמני המוזיקה האלקטרונית Animato, Artifex, Astrix, Bliss, Captain Hook, Darwish, Eitan Reiter, Gorovich ,Outsiders, Pettra. Rising Dust, Rocky Tilbor, Sasi, ו-Vini Vici. המופע יכלול שילובים מוזיקליים חד פעמיים בין האומנים והז'אנרים. את החלק הראשון של המופע יפתחו ההרכב Infected Mushroom והאומנים Astrix Rocky Tilbor, אשר יקיימו סטים מיוחדים במסגרת Nova Healing Concert בפארק.

אופיר אמיר, ממפיקי הנובה ושורד הטבח במסיבה, סיפר על חשיבות המופע: "אחרי שהופקרנו בשטח הבנו שאם אנחנו לא נדאג לקהילה שלנו, אף אחד לא ידאג לנו. לכן הקמנו את העמותה, שפעולות ההנצחה המוזיקליות שאנחנו מארגנים משמשות להנצחת זכרל של 411 המלאכים שלנו ולצרכיהם של הניצולים, המשפחות השכולות ומשפחות החטופים".

"אנחנו רואים את עצמינו כקהילה, ולא כבודדים, וזה מקור החוסן שלנו. גם אירוע ההנצחה הקרוב יהווה ערב עוצמתי של הנצחה והמשכיות, שהכנסותיו יוקדש לפעילות העמותה שלנו", הוסיף סולי לניאדו, מנכ"ל העמותה. "קהילת הנובה מורכבת מפסיפס של מוזיקה, ערבות הדדית ואהבה. כל כרטיס שירכש למופע יעניק משמעות, טיפול ופעילות נוספים לשורדים, לשבים, למשפחות השכולות. פונה לקהל הרחב: אם אתם מכירים שורד, חבר קהילה, משפחה, שמתקשים לחזור לשגרה, תפנו אותו אלינו".

יוני פיינגולד, יו"ר תעשיית התרבות וממארגני המופע, הודה על הזכות להיות חלק מהמופע: "זו שליחות אדירה לעבןד עם אנשים שקמו מהחושך, שכבר בנובמבר 2023 דיברו על יצירת אירוע של תקווה. כך נולד ביוני שעבר פרוייקט "We will dance again", אליו הגיעו מעל ל-35 אלף איש. שנה אחר כך, אנחנו עדיין מחכים ל-59 חטופים, 16 מתוכם מקהילת הנובה. נביא השנה את המוזיקה האלקטרונית שבלב של הקהילה הזו יחד עם מיטב האמנים הישראלים, שיהיו שילוב של יצירה והנצחה".

חמי רודנר, סולן איפה הילד שישתתפו במופע: "מבחינתי זה אירוע קדוש שיש לנו זכות להשתתף בו. כשהופענו בהתנדבות לכל מי שהיה צריך, למדתי על בשרי כמה המוזיקה מרפאה. במופע נביא מוזיקה ישראלית מסורתית, יחד עם הביט הפועם והנפלא של הנובה. בשבילנו זו זכות גדולה להיות חלק".

מחיר כרטיס 289 שקלים. הכניסה למשפחות שכולות ולשורדי נובה בחינם.