סוריה תקפה יעדי חיזבאללה בלבנון בתגובה למותם של שלושה חמושים

כוחות סורים הפגיזו הלילה (ראשון) יעדי חיזבאללה בלבנון, לאחר ששלושה חמושים סורים נמצאו מתים אתמול בכפר הלבנוני אל-קסר. שופר חיזבאללה אל-מיאדין דיווח כי בתקיפה בלבנון נהרגו שלושה בני אדם, ביניהם שני ילדים וגבר, ולפחות ארבעה נפצעו. גם בסוריה דיווחו על שני הרוגים לפחות כתוצאה מההפגזות ההדדיות, שנמשכו אל תוך הלילה באזור בקעת הלבנון.

הבוקר, עם שוך הקרבות, צבא לבנון שלח תגבורת לאזור הגבול הסורי והעביר את שלושת הגופות של החמושים הסורים חזרה לסוריה, כך נמסר בהודעה שפרסם.

חיזבאללה הכחיש כל קשר לעימותים נגד הכוחות הסוריים, אולם ברשתות הערביות נטען כי הצבא שממשלת סוריה החדשה מקימה על בסיס ארגונים ג'יהאדיסטיים, נלחם במבריחי סמים ונשק המקושרים לארגון הטרור.

בצפון סוריה, הכורדים האשימו את צבא טורקיה בתקיפה אווירית שכוונה נגד משפחה שעסקה בעבודה חקלאית באזור קובאני, וגרמה למותם של תשעה אזרחים מבני המשפחה ביניהם שבעה ילדים, ולפציעתם של שניים נוספים. בטורקיה מיהרו לדווח כי סיכלו חוליה של 12 לוחמים כורדים, אולם תמונות שהועלו לרשת הוכיחו כי מדובר בילדים. הכורדים הגיבו בתקיפת עמדות של שלוחותיה של טורקיה בסוריהט – ג'יהאדיסטים המקושרים לממשל החדש בדמשק.

בתוך כך, האיחוד האירופי מארח היום ועידת תורמים לסוריה, ראשונה מסוגה, שמטרתה לגייס תמיכה כלכלית לשיקום המדינה לאחר 14 שנים של מלחמת אזרחים, שבמובנים רבים טרם הסתיימה.

בוועידה בבריסל משתתפים שרים, ראשי ארגונים ונציגים של חברות מסחריות ממדינות אירופה והמזרח התיכון. גם נציגים של סוכנויות האו"ם ינכחו במקום וכן שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קלאס ושר החוץ הסורי אסד חסן א-שיבאני.

נשיאת הנציבות האירופי אורסולה פון דר ליין הודיעה כי האיחוד יתרום 2.5 מיליארד יורו (כ-10 מיליארד ש"ח) לשיקום סוריה, נוסף על התרומות שיגויסו בכנס. גרמניה, המדינה האירופאית בה שוהים הכי הרבה סורים, התחייבה להעניק לסוריה סיוע של 300 מיליון יורו (1.2 מיליארד שקלים) באמצעות האו"ם וארגונים נוספים, כך אמרה שרת החוץ הגרמנייה, אנאלנה ברבוק, עם פתיחת הוועידה. לדבריה יותר מ-50% מהכספים יועברו לעם הסורי, מבלי שיוחזקו בידי ממשלת המעבר בהנהגת אחמד א-שרע.

In the past, we have worked for Syria and for Syrians.

Today, we can finally work with Syria.

The future of Syria is for all Syrians to build.

