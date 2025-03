בעקבות הלחצים: אוניברסיטת קולומביה תנקוט בצעדים דרמטיים נגד מפגינים פרו-פלסטיניים

אוניברסיטת קולומביה בניו יורק הסכימה לשורת דרישות מרחיקות לכת של ממשל טראמפ, בתמורה להשבת מימון פדרלי בסך 400 מיליון דולר שנשלל ממנה מוקדם יותר החודש. כך דיווח אתמול (שישי) ה"וול סטריט ג'ורנל". ההחלטה התקבלה בעקבות לחץ כבד שהפעילה ממשל טראמפ על המוסד האקדמי, שהפך לזירת עימות מרכזית בין תומכי ומתנגדי ישראל.

הצעדים שנכללים בהסכם כוללים איסור על עטיית מסכות בקמפוס, הענקת סמכויות מעצר ל-36 שוטרי הקמפוס, וכן מינוי סגן רקטור בכיר שיפקח על המחלקה ללימודי המזרח התיכון, דרום אסיה ואפריקה, לצד המרכז ללימודי פלסטין. לפי גורמים המעורים בפרטים, הדרישות נועדו להבטיח שהאוניברסיטה תנקוט בצעדים נוקשים נגד מחאות פרו-פלסטיניות.

ההסכם מגיע לאחר חודשים של מתיחות באוניברסיטה, שהייתה מוקד לעימותים בין תומכי ישראל לבין תומכי פלסטין. בתחילת החודש הודיע ממשל טראמפ על שלילת המימון הפדרלי, בטענה כי הנהלת האוניברסיטה לא עשתה די כדי למנוע מחאות שהוגדרו כאנטישמיות.

