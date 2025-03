היועץ לביטחון לאומי בארה"ב: "מקבל אחריות מלאה" להכנסת עיתונאי לצ'אט על התקיפה בתימן

open more

היועץ לביטחון לאומי בארה"ב מייק וולץ אמר שהוא "מקבל אחריות מלאה" על הכנסת עיתונאי בטעות לצ'אט קבוצתי שבו בכירי ממשל טראמפ תיאמו תקיפה בתימן. "אני הקמתי את הקבוצה", אמר וולץ לפוקס בריאיון שפורסם הלילה (בין שלישי לרביעי, שעון ישראל), "זה מביך. נרד לשורש העניין".

דליפת המידע החמורה נחשפה ביום שני בכתבה שפרסם הפרשן והעיתונאי ג'פרי גולדברג במגזין 'האטלנטיק'. גולדברג העיד שלפני כשבועיים, ב-11 במרץ קיבל פניה בשירות ההודעות המוצפנות 'סיגנל' בידי משתמש שזוהה כ"מייק וולץ". יומיים לאחר מכן הוא צורף ל"קבוצה קטנה לגבי הח'ותים" (“Houthi PC small group"). נראה היה שבכירים בממשל טראמפ או משתמשים שפעלו מטעמם, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר ההגנה פיט הגסת' וראש המודיעין הלאומי טולסי גבארד, דנו במסגרת הקבוצה באפשרות לתקוף את הח'ותים.

גולדברג חשד שמדובר בהונאה, עד שגילה לתדהמתו ב-15 במרץ שמטוסי חיל האוויר האמריקאי אכן ביצעו תקיפה נרחבת בתימן, בהתאם להתכתבות בקבוצה.

השימוש ב'סיגנל' מקובל בקרב פוליטיקאים ועיתונאים לצורך מידה מסוימת של דיסרקטיות, אך לא מתאים לדיונים ביטחוניים ולמידע סודי. ההתכתבות כללה לפי גולדברג מידע שלא פורסם בכתבה ועשוי להיות רגיש מבחינה ביטחונית. מעבר להקשר הביטחוני, ההתכתבות חשפה מעט מהעמדות ומהדינמיקה בממשל טראמפ, למשל הסתייגות סגן הנשיא ואנס מהתקיפה משום שראה אותה כסיוע לאירופים שמסתמכים יותר מארה"ב על סחר דרך תעלת סואץ: "אני שונא לחלץ את אירופה שוב" ("I just hate bailing Europe out again").

בקונגרס האמריקאי נערך שימוע בנושא הפרשה. גבארד העידה תחת שבועה שמידע מסווג לא הוצג בקבוצה. דיפלומט אירופי אמר שהפרשה "מפחידה" ומעידה על "חוסר זהירות", כך פורסם בסוכנות הידיעות AP. טראמפ עצמו ניסה להקטין את משמעות הדברים: "זה היה רק תקלה זמנית של חודשיים, מתברר שזה לא רציני כל כך".