"מסרבים למות": מאות עזתים מחו נגד המלחמה והשמיעו קריאות נגד חמאס

מאות פלסטינים השמיעו אתמול (שלישי) קריאות נגד חמאס במחאה ברצועת עזה נגד המלחמה, על פי סרטונים שהופצו ברשת, ביטוי נדיר לכעס פומבי נגד הארגון.

הסרטונים הראו מאות אנשים שהשתתפו במחאה נגד המלחמה בבית לאהיא שבצפון הרצועה. אנשים החזיקו שלטים שבהם נכתב "להפסיק את המלחמה", "אנחנו מסרבים למות" ו"דם ילדינו לא זול".

חלק מהמפגינים קראו: "חמאס, צא!" בסרטונים אחרים נראו תומכי חמאס מפזרים את ההמונים.

הישאם בראווי, עזתי שמתנגד לחמאס ואיש עסקים שסחר במשך עשורים עם ישראל, אמר: "השלטון הזה הרס אותנו, הרג אותנו, הרס את חיינו – וכולנו כאן בבית לאהיא מתנגדים לשלטון חמאס".

A brave and unprecedented: the notable figures of Beit Lahia in Northern Gaza declare that Hamas's rule must end. “Their rule has destroyed us, killed us, and ruined our lives—and all of us here in Beit Lahia stand firmly to end Hamas’s rule.” pic.twitter.com/Jd7qaGmYS8

— Ihab Hassan (@IhabHassane) March 25, 2025