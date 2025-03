לפחות 27 הרוגים ונזק כבד ליערות בשריפה הגדולה ביותר בתולדות קוריאה הדרומית

קוריאה הדרומית בלהבות: השריפות שהחלו אתמול (רביעי) במחוז גיאונגסאנג הכפילו היום את גודלן. ברשויות טוענים כי מדובר באסון השריפות הגדול ביותר שידעה המדינה, והוא נובע מיובש קיצוני ורוחות מערביות חזקות. לפחות 27 בני אדם נהרגו, יותר מ-81,500 דונם של יערות טבעיים נשרפו וכן כמה מקדשים עתיקים. מוקד השריפות נמצא כ-200 קילומטרים דרום-מזרחית לבירה סיאול. בין השאר נהרגו לוחמי אש וטייס מסוק כיבוי.

הרשויות הכריזו על מצב חירום לאומי והזהירו מפני התפשטות השריפות לאזורים נוספים. משרד החוץ הישראלי פרסם אזהרת מסע, והמליץ לאזרחים ישראלים להתרחק מאזורים הקרובים לשריפות ולשקול מחדש נסיעות לאזורים המושפעים מהמצב.

#BREAKING : Pilot killed in firefighting helicopter crash in Uiseong, South Korea.

A firefighting helicopter crashed during wildfire containment efforts in Uiseong, North Gyeongsang Province, killing the pilot onboard, authorities confirmed Wednesday.

The crash occurred around… pic.twitter.com/39GCNXlkYL

— upuknews (@upuknews1) March 26, 2025