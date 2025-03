הסהר האדום: שמונה מאנשינו נהרגו בהפצצת צה"ל

גופותיהם של שמונה מתוך תשעת עובדי הסהר האדום, פראמדיקים הפועלים ברצועת עזה, נמצאו היום (ראשון) לאחר שנעדרו מאז 23 במרץ. לטענת הארגון, השמונה נפגעו מפעולות צה"ל באזור תל-סולטן שברפיח, והתשיעי ככל הנראה מוחזק במעצר על ידי ישראל. בפברואר 2024 חשף שר הביטחון דאז יואב גלנט תיעוד של עובדי הסהר האדום, הארגון המקביל לארגוני מגן דוד אדום והצלב האדום במרחבים אסלאמיים, מסייעים למחבלי הנוח'בה שחזרו לרצועת עזה. בצוהריים פרסם הוועד הבינלאומי של הצלב האדום הודעה שלפיה הוא מודאג מגורלם של העובדים, וקרא לאפשר לסהר האדום גישה לאזור שהופצץ כנראה בידי כוחות צה"ל.

המתח בין הארגונים ההומניטריים הפועלים בעזה, ביניהם האו"ם והצלב האדום, הגיע בימים האחרונים לנקודת רתיחה. בשבוע שעבר הודיע מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש על הוצאתם של כשליש מאנשי הצוות הבינלאומי של האו"ם מרצועת עזה, בעקבות "פגיעות חוזרות במתקני האו"ם מאש צה"ל", לדבריו. במקביל, בניין שבו פועל הצלב האדום ברפיח נפגע מירי צה"ל. הצבא אומנם הודה בפגיעה, אך טען כי הכוח לא ידע שזהו בניין המשמש את הארגון. בצלב האדום טענו כי דגל התנוסס מעל המבנה, וכי הוא פועל בו מאז תחילת המלחמה, וכי בצה"ל ובחמאס ידעו על כך בוודאות.

????The Palestine Red Crescent Society is devastated by the killing of eight of its EMTs in Rafah, who were targeted by the Israeli army while performing their humanitarian duties. They were responding to an emergency call to assist the wounded following Israeli airstrikes in the… pic.twitter.com/qK79MMFA9l

— PRCS (@PalestineRCS) March 30, 2025