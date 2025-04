סגן נשיא ארה"ב נפגש עם שורדי שבי, נתניהו שוחח עם לירי אלבג

בצל המאבק להשבת 59 החטופים שטרם חזרו משבי חמאס, משלחת של שורדי שבי ומשפחות חטופים השוהה כעת בוושינגטון, קיימה אמש (רביעי) פגישה עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס. הפגישה התקיימה כחלק ממסע הסברה שנועד לגייס תמיכה מדינית ובינלאומית למען השבת החטופים.

במהלך הפגישה חזר סגן הנשיא ואנס על מחויבות ממשלו לשחרור כלל החטופים. הוא הדגיש בפני הנוכחים את מחויבות ארצות הברית להשבתם הבטוחה של 59 החטופים והחטופות שעדיין מוחזקים על ידי חמאס, והבהיר כי הוא רואה במאמצים הללו משימה דחופה ובעלת עדיפות עליונה וכי הם "נשארים מלאי תקווה".

Today I met with a group of hostages released by Hamas terrorists, along with the families of hostages still held captive.



President Trump is committed to reuniting the remaining hostages with their families, something that should have happened long before his return to office. pic.twitter.com/JKGVx1anPT

— Vice President JD Vance (@VP) April 9, 2025