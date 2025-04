סין מעלה את המכסים על ארה"ב ל-125%: "זה יהפוך לבדיחה בהיסטוריה של כלכלת העולם"

בצל מלחמת הסחר המתמשכת, סין וארה"ב מעמיקות היום (שישי) את העימות הכלכלי ביניהן. משרד האוצר הסיני הודיע כי המכסים על סחורות אמריקאיות יעלו מ-84% ל-125% החל מה-12 באפריל – תגובה להבהרה מהבית הלבן, לפיה שיעור המכסים הכולל שהוטל על סין עומד על 145%, ולא 125% כפי שפורסם תחילה.

ההפרש מוסבר בתוספת של 20% שהטיל הנשיא דונלד טראמפ בתחילת כהונתו, בשל טענות על מעורבות סין בהברחות פנטניל לארה"ב. "העונש הכלכלי הזה הוא תגובה ישירה להתנהלות חסרת האחריות של סין", מסרו גורמים בבית הלבן.

בתגובה, משרד האוצר הסיני הזהיר: "אם ארה"ב תמשיך להטיל עלינו מכסים גבוהים, זה יהיה צעד לא הגיוני כלכלית, ויהפוך לבדיחה בהיסטוריה של כלכלת העולם". עוד נמסר כי "סין תתעלם מכל העלאת מכסים נוספת מצד ארה"ב".

