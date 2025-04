מעונו של מושל פנסילבניה היהודי הוצת אחרי ליל הסדר

המושל ג'וש שפירו, שהיה גם מהמועמדים הבולטים במפלגה הדמוקרטית לקראת המירוץ האחרון לנשיאות, אמר היום (ראשון) ששוטרים ממשטרת פנסילבניה העירו אותו ואת משפחתו בלילה וסייעו להם להתפנות ממעונם בהריסבורג בירת פנסילבניה לאחר שאדם הצית בזדון את המעון. זאת לאחר שפרסם בערב הקודם בחשבון הטוויטר שלו את שולחן החג, מליל הסדר שערך עם משפחתו.

From the Shapiro family's Seder table to yours, happy Passover and Chag Pesach Sameach! pic.twitter.com/2II1Id1W23

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) April 12, 2025