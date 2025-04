אירוע ירי באוניברסיטת פלורידה: שני הרוגים וחמישה פצועים, החשוד נעצר

אירוע ירי בארצות הברית: אדם חמוש פתח הערב (חמישי) באש בקמפוס אוניברסיטת פלורידה סטייט שבעיר טלהאסי, פלורידה. המשטרה המקומית דיווחה על מספר נפגעים, ושבעה פצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמאוחר יותר נקבע מותם של שניים מהם. החשוד נעצר בזירה. היורה פונה גם הוא לבית החולים, וככל הנראה מדובר בסטודנט פעיל.

בהודעה שפרסמה האוניברסיטה ברשת X נכתב: "דווח על יורה פעיל באזור אגודת הסטודנטים. המשטרה נמצאת במקום או בדרך. המשיכו לחפש מחסה ולהמתין להנחיות נוספות. לנעול ולהתרחק מכל הדלתות והחלונות ולהיות מוכנים לנקוט באמצעי מיגון נוספים".

גם מערך ההתרעות של האוניברסיטה (FSU Alert) פרסם הודעת חירום נוספת, שבה נמסר כי כוחות הביטחון פועלים במקום וכי השוהים בקמפוס מתבקשים להישאר מוגנים ולעקוב אחר הנחיות עדכניות.

