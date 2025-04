אירוע דריסה בפסטיבל בקנדה: לפחות 8 הרוגים ו-6 פצועים, הנהג נעצר

אירוע דריסה קטלני התרחש הלילה (ראשון) בפסטיבל רחוב של הקהילה הפיליפינית בעיר ונקובר שבקנדה. שמונה בני אדם נהרגו ושישה נוספים נפצעו באורח קשה. הנהג, כבן 30, שעל פי עדי ראייה "התנהג בצורה תזזיתית", נעצר על ידי המשטרה. בשלב זה לא ברור האם מדובר במתקפה מכוונת או בנהיגה רשלנית.

האירוע התרחש בפסטיבל לציון יום "לאפו לאפו" – חג המוקדש לדמות היסטורית מהפיליפינים, שבו נכחו אלפי חוגגים. לפי הודעת המשטרה המקומית, הדריסה אינה מוגדרת כאירוע טרור. סמוך לשעה 20:00 (שעון מקומי), רכב SUV שחור האיץ לעבר הקהל ופגע במספר רב של משתתפים. בתיעודים קשים מהזירה נראים פצועים שרועים על הכביש, ואזרחים ואנשי הצלה מעניקים להם טיפול ראשוני. עדי ראייה סיפרו כי נהג הרכב נסע בצורה פרועה דקות לפני הדריסה.

A driver slammed an SUV into a crowd of Filipino festival goers in Vancouver, Canada, Saturday night, killing multiple people and leaving many more injured, according to authorities.

“A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a… pic.twitter.com/qOaxzZv4uy

— The Daily News (@DailyNewsJustIn) April 27, 2025