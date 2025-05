דיווח: ישראל תקפה ליד חופי מלטה ספינה שעשתה דרכה לרצועת עזה

מארגני "משט החופש" לעזה הפעילו התראת מצוקה במים הבינלאומיים שסמוכים לחופי מלטה, לאחר שהותקפו בידי שני רחפנים, כך לפי תיעוד ברשתות החברתיות. עם זאת, במערכת הניטור הבריטית להתרעות מצוקה ימיות, לא צוינה התרעה.

יסמין אקאר, ממארגני המשט מטעם "קואלייציית משט החופש", אמרה ל-CNN כי שלחו אות מצוקה לחופים קרובים, בהם של מלטה, ורק ספינה קטנה מקפריסין הודיעה כי היא עושה דרכה לנקודה. הספינה הותקפה במים בינלאומיים.

בסרטון שפרסמה הקואליציה ברשתות החברתיות נראה כי הספינה בוערת בחלקה, ונשמעים שני פיצוצים, בסרטון שכפי הנראה צולם מאחת מספינות המשט. "יש לנו 30 פעילי זכויות אדם בינלאומיים על הספינה הזו ברגע זה ממש, על ספינה ששוקעת", אמרה אקאר.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

