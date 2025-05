שיר על סאונה, שירים על איטליה ושתי בלדות מיותרות: אירוויזיון 2025 ייפתח בבזל

תחרות האירוויזיון ה-69 תיפתח הערב (שלישי) בבזל, שווייץ. חצי הגמר הראשון יועבר בשידור חי בכאן 11 ב-22:00 שעון ישראל. יובל רפאל תשתתף עם שירה New Day Will Rise בחצי השני שייערך ביום חמישי באותה שעה. אלה 15 השירים שיתחרו על לב הקהל הערב:

חזרה למקורות

שוודיה: השוודים כבר רגילים להיות הפייבוריטים, אבל השנה הם עשו את זה אחרת. במקום יורו-פופ מהודק, בחרו השנה השוודים בלהקת קאי, ששרה בשוודית ובפינית על חוויית הסאונה, שהיא חלק בלתי נפרד מהתרבות במדינות הנורדיות הקרות. הריקוד כבר הפך לוויראלי, ובחצי גמר שרק הקהל מצביע בו הוא צפוי לטייל לגמר בקלות.

איסלנד: על השיר הזה הישראלים כבר שמעו עוד כשנבחר, בגלל פרשת הגניבה לכאורה מ"חתונת השנה" של איתי לוי ואייל גולן. אין בשיר הרבה עניין מעבר לזה, גם לפי טבלאות ההימורים, אבל עם הופעה מספיק טובה הצמד הזה עשוי להפתיע ולהעפיל לגמר.

פולין: יוסטינה סטצ'קובסקה בת ה-52, הזמרת המבוגרת ביותר בתחרות השנה, שבה לייצג את פולין אחרי 30 שנה. היא רוקדת וצועקת בהופעה מבולגנת במיוחד ושיר בפולנית ובאנגלית שכנראה יסיים את דרכו בתחרות כבר הערב.

אלבניה: המדינה שיודעת לתת כבוד לשפת המקור ולפולקלור כנראה תעלה לגמר עם השיר שהחובבים אוהבים, וכנראה גם הקהל יתחבר אליו. להצלחה בגמר, שבו השופטים קובעים מחצית מהניקוד, לא בטוח שזה יספיק.

אוקראינה: להקת ציפרבלאט שרה שיר על חופש ומקווה שאירופה עדיין חשה סימפטיה לציבור האוקראיני שנתון במלחמה. לגמר זה יעלה, אבל שוב, לא בטוח שזה יצליח בו.

הולנד: קלוד, יליד קונגו, שר בצרפתית ובאנגלית, בסגנון שמזכיר את הכוכב הבלגי סטרומאה. השיר שמתחרה ביובל רפאל על המקום הרביעי בטבלאות ההימורים כנראה יעלה לגמר, ואם הביצוע הקולי יהיה טוב יותר ממה שהופץ מהחזרות שלו – יכול גם להצליח בו מאוד.

פינת הדאנס, הדיסקו והאוונגרד

בלגיה: רד סבסטיאן מביא אל הבמה דאנס-פופ מעט אפל שהקהל האירופי יאהב, אבל לא בטוח שזה יספיק לו כדי לעלות לגמר, בין השאר בגלל מתחרים נוספים על אותה משבצת.

אזרבייג'ן: מאמאגאמה עושים דיסקו פאנקי שנעים לרקוד, אבל אם להאמין לטבלאות ההימורים, הקהל האירופי לא ממש נסחף אחריהם. הסולן יהודי ואף אזרח ישראלי (קוראים לו אסף מישייב!), אבל זה חסר משמעות שכן הקהל הישראלי מצביע בחצי הגמר השני.

קפריסין: גם השיר הקפריסאי הולך על הדאנס-פופ הקצבי והקודר, אבל בניגוד לקודמיו נראה שכאן ההפקה והבימוי מלוטשים ומתבלטים לטובה. מתחילת החזרות האי השכן מטפס בסיכויי העלייה לגמר, ומבין המתחרים בקטגוריה נראה שהוא ההימור הבטוח ביותר.

קרואטיה: השיר שבגללו נוספה המילה "אוונגרד" לכותרת הקטגוריה הוא ניסיון אמיץ במיוחד למתוח את גבולות הפופ ולשיר על עוגת רעל. אלא שהתוצאה חלשה במיוחד, וכרגע השיר נמצא במקום האחרון בטבלאות ההימורים על העולות מחצי הגמר. האם הוא יכול להפתיע? בהחלט. האם הגמר יסתדר גם בלעדיו? אין ספק.

חברים שרים איטליה

סן מרינו: גברי פונטה, שהיה חלק מההרכב אייפל 65 שאחראי ללהיט הענק Blue מ-1998, התבקש לכתוב את שיר הנושא לפסטיבל סן רמו האיטלקי. בסן מרינו התלהבו מהשיר וביקשו ממנו להשתתף בקדם המקומי. הוא ניצח בו וכעת שיר על איטליה של מדינה שאינה איטליה מתחרה בחצי הגמר שבו הקהל האיטלקי מצביע. האם זה יספיק לו לכרטיס לגמר? ייתכן.

אסטוניה: טומי קאש, הטרול של אירוויזיון 2025, הפך את "אספרסו מקיאטו" ללהיט ביבשת, עם פזמון מדבק ומילים שצוחקות על גברים איטלקים. ברחבי איטליה פזורים פוסטרים שקוראים להמונים להצביע לו, ובכל התבטאות שלו הוא משדר ביטחון לא רק בעלייתו לגמר, אלא גם בניצחונו בתחרות כולה. אפשר לאהוב, אפשר לשנוא, אבל אי אפשר להכחיש שמדובר בתופעה שמקומה בגמר מובטח.

השיר שמזכיר את פואגו

נורווגיה: מדי שנה בוחרת לפחות מדינה אחת לשלוח פופ גנרי עם תלבושות מושקעות, לעיתים עם נגיעות אתניות, ותמיד עם דאנס ברייק. השנה זו נורווגיה. אף שמדובר באחד השירים החלשים השנה, יש בחצי הגמר הזה כמה גרועים יותר, וזה עשוי לעלות לגמר.

בלדה? באמת?

סלובניה: הקומיקאי קלמן ידוע בסלובניה בתור חקיין מוצלח. הוא ניצח בקדם המקומי עם השיר How Much Time Do We Have Left Together, בלדה משמימה שמזכירה שלפעמים קומיקאים צריכים לדבוק בהצחקה ולא להתנסות באומנויות במה נוספות.

פורטוגל: זה אומנם בשפת המקור, אבל זה כל כך משעמם וחסר סיכוי שהיה נכון יותר לשייך את זה לקטגוריית הבלדות המיותרות. אחרי ארבע שנים של עלייה לגמר, שלוש מהן עם שירים בפורטוגזית, הרצף של פורטוגל כנראה יישבר השנה.