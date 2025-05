זלנסקי: איפגש עם פוטין בטורקיה ביום חמישי

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר היום (ראשון) שהוא ייפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בטורקיה ביום חמישי, בפוסט שפרסם ברשת X: "אנו ממתינים להפסקת אש מלאה ויציבה, החל ממחר, כדי לספק בסיס הכרחי לדיפלומטיה. אין טעם להמשיך בהרג. ואני אחכה לפוטין בטורקיה ביום חמישי. באופן אישי. אני מקווה שהפעם הרוסים לא יחפשו תירוצים". זלנסקי אמר זאת לראשונה מאז פלשה רוסיה לאוקריאנה, לפני שלוש שנים.

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2025