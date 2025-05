דיווח: עידן אלכסנדר ישוחרר סמוך לשעה 12:00; מגעים לשחרור 4 חללים בעלי אזרחות אמריקנית

בכירים בחמאס מסרו הבוקר (שני) כי שחרור החייל החטוף עידן אלכסנדר, המחזיק באזרחות אמריקנית, יתבצע היום בשעה 12:00. אלכסנדר ישוחרר במסגרת מגעים עם ממשל טראמפ לקראת הפסקת אש והכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה. במקביל דווח על מאמצים לשחרור 4 חללים נוספים בעלי אזרחות אמריקנית. ארגון הטרור הוסיף כי השחרור הוא "מחווה לאמריקנים", וכי מדובר בצעד ראשון לקראת סיום הלחימה. על פי דיווחים, ישראל לא צפויה לשחרר מחבלים בתמורה.

לשכת ראש הממשלה מסרה כי ארה"ב עדכנה את ישראל על כוונת חמאס לשחרר את אלכסנדר "ללא תמורה או תנאי". עוד נמסר כי "ארה"ב מסרה לישראל שמהלך זה צפוי להוביל למשא-ומתן לשחרור חטופים במתווה וויטקוף המקורי – שישראל כבר קיבלה. ישראל נערכת לאפשרות שמהלך זה יתממש. על-פי מדיניות ישראל, יתקיים המשא-ומתן תחת אש תוך מחויבות להשגת כל מטרות המלחמה".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לשחרור הצפוי וכתב ברשת Truth: "אני שמח להודיע שעידן אלכסנדר, אזרח אמריקני שמוחזק בשבי מאז אוקטובר 2023, חוזר הביתה למשפחתו. אני אסיר תודה לכל מי שהיה מעורב בהפיכת הבשורה האדירה הזו למציאות. זה היה צעד שננקט כמחווה של רצון טוב כלפי ארה"ב וכחלק ממאמצי המתווכות – קטאר ומצרים – לשים קץ למלחמה האכזרית הזו ולהחזיר את כל החטופים והחללים ליקיריהם. אני מקווה שזה הצעד הראשון מבין נוספים הנדרשים לסיום הסכסוך האכזרי הזה. אני מצפה מאוד ליום של חגיגה!".

משפחת אלכסנדר פרסמה הודעה בה נכתב: "המשפחה מאשרת כי עודכנה על הודעת החמאס וכי היא נמצאת בקשר רציף עם הממשל האמריקני בהקשר להיתכנות שחרורו הצפוי של עידן בימים הקרובים. כאזרח וחייל ישראלי ואזרח אמריקני, מדינת ישראל וארה"ב מחויבות לשלומו וביטחונו ולהשבתו הביתה בבטחה כמו גם מחויבותה של ישראל לוודא את השבתם של כל שאר 58 החטופים ללא דיחוי. אסור להשאיר אף חטוף או חטופה מאחור".

אימו של עידן, יעל, המריאה לישראל מארה"ב בלילה שבין ראשון לשני. שליחו של הנשיא טראמפ, אדם בוהלר, פרסם תמונה משותפת לשניים מהמטוס. השליח למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, צפוי להגיע לישראל לקראת השחרור.

On this Mother’s Day, it is my honor to travel with Edan Alexander’s mom Yael for reunion of her son from Hamas.

Thank you President Trump for your commitment to bringing all Americans home. @POTUS @SecRubio @SteveWitkoff ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/UwcehqJ0xB

— Adam Boehler (@aboehler) May 12, 2025