לאחר שהכריז שיוסרו הסנקציות: טראמפ נפגש עם נשיא סוריה א-שרע

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נפגש היום (רביעי) עם נשיא סוריה אחמד א-שרע במהלך ביקורו בריאד, ערב הסעודית. א-שרע, שהיה בכיר באל קעאידה ובגלגול מוקדם של דאעש, ומי שמחלקת המדינה האמריקנית הציעה בעבר פרס (שבאופן רשמי לא הוסר) בסך 10 מיליון דולר עבור מידע שיוביל למעצרו, הפך לאיש החזק בסוריה לאחר נפילת משטר אסד.

טראמפ הודיע אתמול בנאום שנשא בריאד שהוא מתכנן להסיר את הסנקציות שמשיתה ארצות הברית על המשטר הסורי. "בסוריה, שראתה כל כך הרבה אומללות ומוות, יש ממשלה חדשה שבתקווה תצליח לייצב את המדינה ולשמור על השלום", אמר טראמפ, "לכן המשטר שלי נקט בצעדים ראשונים להחזרת יחסים תקינים בין ארה"ב וסוריה, לראשונה זה עשור. בהתאם לבקשת יורש העצר הסעודי ונשיא טורקיה ארדואן, אורה על הסרת הסנקציות מסוריה". טראמפ הודיע גם ששר החוץ האמריקני מרקו רוביו ייפגש עם מקבילו הסורי אסעד חסן א-שיבאני בטורקיה בהמשך השבוע.

???? @POTUS: "After discussing the situation in Syria with the Crown Prince and also with President Erdogan of Turkey… among others in the Middle East, I will be ordering the cessation of sanctions against Syria, in order to give them a chance at greatness." pic.twitter.com/JG3gx3Nn6D

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2025