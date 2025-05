אפקט אנטי-טראמפ? מועמדים פרו-אירופיים ניצחו בבחירות ברומניה ובפולין

ראש העיר בוקרשט, ניקושור דן, הפרו-אירופי, ניצח אמש (ראשון) בסבב השני של הבחירות לנשיאות רומניה. במקביל, ניצח ראש העיר ורשה, רפאל צ'אסקובסקי – גם הוא פרו-אירופי – בסבב הראשון של הבחירות לנשיאות פולין. ניתן לראות בתוצאות אפקט אנטי-טראמפ שפועל גם בזירה המזרח-אירופית, והביא לתבוסת מועמדים המזוהים עמו בקנדה, באוסטרליה וכעת גם בפולין וברומניה.

לאחר ספירת קולותיהם של יותר מ-10 מיליון רומנים, התברר כי כ-54% מהמצביעים בחרו במועמד העצמאי לנשיאות, ראש העיר בוקרשט ניקושור דן (55) – בעל טון ביקורתי כלפי מוסדות המדינה אך תומך בערכי האיחוד האירופי ומזוהה עם הליברלים.

עם היוודע תוצאות הבחירות, פנה דן לקהל תומכיו במטה בבוקרשט. "ההצבעה הוכיחה את הכוח המדהים של החברה הרומנית. בחירות הן עניין של קהילה. בבחירות היום, קהילה של רומנים שרוצים שינוי עמוק ברומניה ניצחה". דן קרא לתומכיו "להיות סבלניים", והוסיף: "תקופה קשה לפנינו, אך הכרחית כדי לאזן את הכלכלה ולבנות את היסודות לחברה בריאה".

דן הביס את מועמד הימין הקיצוני ג'ורג'ה סימיון (38), שגרף 46% מהקולות בלבד, לאחר שניצחונו בסיבוב הראשון הוביל לנפילת הממשלה. סימיון, מבקר חריף של האיחוד האירופי, מתנגד לסיוע לאוקראינה ומגדיר עצמו כמעריץ של דונלד טראמפ. אמש טען לניצחון, וציין כי לפי ספירה פנימית קיבל 400 אלף קולות יותר מיריבו – אך לפנות בוקר הודה בהפסד. בסרטון שפרסם ברשתות בירך את דן, אך התחייב "להמשיך להילחם לצד הפטריוטים הריבוניים והשמרנים ברחבי העולם".

מנהיגים באירופה מיהרו לברך את דן. נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כתב ברשתות: "לאוקראינה – חברה ושכנה – חשוב שרומניה תהיה שותפה אמינה. בעבודה משותפת נוכל לחזק את מדינותינו ואת אירופה שלנו".

For Ukraine—as a neighbour and friend—it is important to have Romania as a reliable partner. And we are confident we will. By working together, we can strengthen both our countries and…

Congratulations to @NicusorDanRO on his historic victory in Romania’s presidential elections.

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, בירכה את דן ואת הרומנים שבחרו ב"אירופה חזקה". נשיא צרפת עמנואל מקרון הצטרף לברכות והתחייב "לעבוד יחד לחיזוק היבשת".

My warmest congratulations to @NicusorDanRO on his victory tonight!

The Romanian people have turned out massively to the polls.

They have chosen the promise of an open, prosperous Romania in a strong Europe.

Together let’s deliver on that promise.

Looking forward to working…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025